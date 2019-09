Napoli | visita di Steinmeier al Goethe Institut | Il Sud ha un grande orgoglio

Kiss Kiss Napoli : La famiglia Icardi apre al Napoli . Wanda ha visitato la città quattro volte in 5 mesi : Mauro Icardi non chiude la porta al Napoli . Anzi. Secondo quanto riportato da Diego De Luca di Radio Kiss Kiss , l’argentino non ha mai scartato il club allenato da Ancelotti. Wanda Nara, sua moglie e procuratrice avrebbe addirittura visitato la città quattro volte , tra gennaio e maggio, segno di un’apertura nei confronti di un trasferimento in maglia azzurra. Nei pensieri della famiglia Icardi , dunque, non ci sarebbe solo la ...

Pedullà : Lozano voleva fortemente il Napoli. Aveva fatto visita alla città : Mentre è ancora in corso il vertice tra De Laurentiis e Raiola per Lozano, alla presenta di Chiavelli, Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia svela che Lozano era orientato a scegliere il Napoli da diverse settimane. Il messicano avrebbe detto di no a una serie di proposte che gli erano arrivate perché Aveva messo in cima ai suoi desideri il club di De Laurentiis. Non solo. Pedullà riferisce che nei mesi scorsi Lozano ha visitato la città ...