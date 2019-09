Inferno nelle Cave Gonfalone di Ragusa

Torture - morte - stupri : l’Inferno Libia nelle carte dei magistrati. “Ho visto molte donne violentate” : Cosa c'è in Libia, per i migranti che vogliono arrivare sulle coste italiane? Torture, violenze, morte. Un inferno che questa volta è finito nelle carte dei magistrati di Agrigento e poi di Palermo, che lo hanno documentato grazie al lavoro degli investigatori di Agrigento e Messina, e hanno fermato tre carcerieri, 'torturatori' di un centro di detenzione migranti in Libia a Zawiya. Una ex base militare, vicina al mare, dove dietro ad un grande ...