Fonte : gossipetv

(Di venerdì 20 settembre 2019)a Non è l’Arena, Massimospiega la scelta Massimotornerà in TV con la terza stagione di Non è l’Arena domenica 22 settembre 2019. Un appuntamento attesissimo, vista la fama del conduttore, ma anche difficile perché la trasmissione si scontrerà con Fabio Fazio su Rai Due, con la fiction Imma Tataranni … L'articoloa Non è l’Arena, ed’Urso: “Nond’accordo” proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Giletti invita Pamela Prati a Non è l’Arena, e sulla d’Urso: “Non sono d’accordo” - giada_online : @fabfazio Giletti critica Barbara D'urso poi invita Pamela Prati domenica a Non è l'arena. Il bue che dice cornuto all'asino! -