Domenica In | 1979 Un bambino fa la linguaccia in braccio a Baudo | la prima apparizione

Fonte : blogo

(Di venerdì 20 settembre 2019) Miracoli e meraviglie delle teche Rai, archivio sconfinato di perle e curiosità. E giovedì notte a Stracult ne è stata ripescata una davvero ghiotta, con l’attenzione rivolta ad unche, esattamente quarant’anni fa, osava fare lain diretta tv innientemeno che a PippoIn, stagione. Il conduttore del lungo contenitorele era impegnato a discutere con Paolo Rossi, ma venne disturbato da un fanciullo che invase lo schermo. Si trattava del figlio di un’altra ospite del programma, ovvero l’attrice Barbara Bouchet (visibile alle spalle).In,. Unfa lain: lain tv di Alessandro Borghese 20 settembre 2019 15:40.

falcions85 : #Stracult ripesca la prima apparizione in tv di @BorgheseAle. Domenica In del 1979: un bambino entra in scena e fa… - ekuonews : Domenica 22 settembre si svolgerà la festa per i 40 anni dalla fondazione dell’AVIS NERETO con una serie di iniziat… - KatiaC_1979 : RT @AdryWebber: Buona Domenica twitterini???? Buon pranzo io vado di spaghetti alle cozze???? -