Calcio e calcetto | 10 consigli degli esperti per evitare gli infortuni

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 20 settembre 2019) La passioneitaliani per il, ma sì, anche per ildel giovedì sera con amici e colleghi, è senza alcun dubbio fuori da ogni discussione: secondo i dati Istat sono oltre 4 milioni le persone che ogni settimana si lanciano su campi e campetti da gioco per tentare di emulare le gesta di Cristiano Ronaldo & co. Attenzione, però, perché la scocciatura dell'o potrebbe essere proprio dietro l’angolo. Come per i grandi campioni, anzi, ancora di più. Ecco allora che gliinsistono sul tema della prevenzione. Si incomincia così con una valutazione di eventuali problemi posturali e si prosegue a tavola, seguendo un regime alimentare il più possibile sano ed equilibrato. Per poi passare a stretching, idratazione e via dicendo. Succede, però, che nemmeno tutte le precauzioni del mondo siano sufficienti ...

OratorioNembro : Che grande giornata di sport! Torneo calcetto pomeridiano con 2006-2007-2008. #oratorio #oratorionembro #sport… - calcio_ms : Palazzetto dello Sport, il Città di Massa attende - Rostocchio1 : @andrea137_ @DavidPuente @YouTube Semplicemente smettetela di seguire le partite di calcio: arricchite persone che… -