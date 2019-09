Barbecue | tutti i segreti | le tecniche | le curiosità per una grigliata a regola d' arte

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 20 settembre 2019) Il mondo delè tra i protagonista di Taste of Roma, l’evento più goloso dell’anno rivolto agli appassionati del mondo della cucina. Fino al 22 settembre, presso l’Auditorium del Parco della musica delle capitale chef ed esperti del bbq svelerannoi trucchi del mestiere e guideranno gli interessati nell’utilizzo dei dispositivi Weber eseguendo deliziose ricette all’interno di uno spazio interamente dedicato all’della brace. Il ricco calendario degli appuntamenti, realizzato a 6 mani con la scuola di cucina “A Tavola con lo Chef”, “Legio I BBQ Team” e “Munchies – il canale sul cibo di Vice”, permetterà ai visitatori di apprendere, lee le curiosità legate al mondo del, anche in modo scenografico. A rendere uniche le sessioni ...

SaloneCamper : Vuoi imparare tutti i segreti per essere un vero chef del barbecue? ?????????? Fiere di Parma in collaborazione con… - GrillKamado : Tutti gli ingredienti grigliati insieme per preparare una deliziosa Tortillas con verdure e pancetta di maiale.… - salam90_zx : RT @jazzbluesjazz72: -