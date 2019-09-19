CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli fine traffico rallentato causa temporale tra Svincolo Frosinone (Km 623,8) e A1 Svincolo Ceprano (K… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 19-09-2019 ore 19:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 18:57 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 18: Ss6 Via Casilina.Velocità:10Km/h -
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Traffico Roma del 19-09-2019 ore 19:00 Roma Daily News
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA MENTRE PER TRAFFICO ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA MENTRE PER Traffico INTENSO SI RALLENTA TRA LA Roma FIUMICNO E VIA TUSCOLANA TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIA INTERNA CON CODE TRA CASAL DEL MARMO E VIA SALARIA E TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA A SETTECAMINI CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL SOTTOPASSO DI VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIALE DEL TECNOPOLO DIREZIONE TIVOLI INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 18 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA E DA SETTEBAGNI A VIA PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI Roma. A Roma NORD TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON CODE TRA CORSO DI FRANCIA ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE PRIMA PORTA Più AVANTI SI ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 17 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA E DA SETTEBAGNI A VIA PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI Roma. A Roma NORD TRAFFICATA LA VIA FLAMINIA NUOVA CON CODE TRA CORSO DI FRANCIA ED IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE PRIMA PORTA Più AVANTI SI ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 17 : 00 : DISAGI PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA L’ARDEATINA E L’APPIA IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA. NELLA ZONA OVEST PROVOCA CODE UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DEL QUARTACCIO NELLE VICINANZE DI VIA ANDERSEN. VICINO PIAZZA DEI RE DI Roma POTREBBE ANCORA PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA ALBA E LA VIA APPIA. PER INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ NELLA ZONA A SUD DI Roma, SULLA VIA ARDEATINA, NELL’AREA A RIDOSSO DELLA ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 16 : 30 : DISAGI PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA L’ARDEATINA E L’APPIA IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA. NELLA ZONA OVEST PROVOCA CODE UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DEL QUARTACCIO NELLE VICINANZE DI VIA ANDERSEN. VICINO PIAZZA DEI RE DI Roma POTREBBE ANCORA PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA ALBA E LA VIA APPIA. PER INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ NELLA ZONA A SUD DI Roma, SULLA VIA ARDEATINA, NELL’AREA A RIDOSSO DELLA ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 15 : 30 : DISAGI PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA L’ARDEATINA E L’APPIA IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA. NELLA ZONA OVEST PROVOCA CODE UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DEL QUARTACCIO NELLE VICINANZE DI VIA ANDERSEN. VICINO PIAZZA DEI RE DI Roma POTREBBE ANCORA PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA ALBA E LA VIA APPIA. PER INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ NELLA ZONA A SUD DI Roma, SULLA VIA ARDEATINA, NELL’AREA A RIDOSSO DELLA ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 14 : 30 : NEL QUARTIERE AURELIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU PIAZZA DI VILLA CARPEGNA DIREZIONE BOCCEA.. RALLENTAMWNTI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI DIREZIONE VIA TRIONFALE. INTENSO IL Traffico LUNGO LA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SAN LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’EUROPA LEAUGUE. LA ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 13 : 30 : NEL QUARTIERE AURELIO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU PIAZZA DI VILLA CARPEGNA DIREZIONE BOCCEA.. RALLENTAMWNTI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI DIREZIONE VIA TRIONFALE. INTENSO IL Traffico LUNGO LA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SAN LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’EUROPA LEAUGUE. LA ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 12 : 30 : REGOLARMENTE TRANSITABILI AL MOMENTO LE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE A TORRE GAIA SI RALLENTA SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE METRO GROTTE CELONI IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ, QUESTO A SEGUTO DELLA DEVIAZIONE SUL TRATTO SOPRAELEVATO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER Traffico SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO DIREZIONE POMEZIA MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE PIAZZA VENEZIA, COINVOLTE ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 11 : 30 : A TORRE GAIA SI RALLENTA SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE METRO GROTTE CELONI IN DIREZIONE CENTRO CITTÀ, QUESTO A SEGUTO DELLA DEVIAZIONE SUL TRATTO SOPRAELEVATO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER Traffico SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO DIREZIONE POMEZIA ALTRE CODE AL MOMENTO SONO SEGNALATE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PISANA E VIA DEL MARE , CODE DOVUTE AD UN INCIDENTE IN TARDA ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 10 : 30 : PER Traffico, LAVORI E PICCOLI INCIDENTI SI STA IN CODA IN VARI TRATTI DEL RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA A24 , A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA E TRA LA PONTINA E LA Roma FIUMICINO , IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA LA SALARIA E LA VIA DEL MARE E POI TRA LA RomaNINA E LA TIBURTINA LUNGHE CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 10 : 00 : PER Traffico, LAVORI E PICCOLI INCIDENTI SI STA IN CODA IN VARI TRATTI DEL RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA A24 , A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA E TRA LA PONTINA E LA Roma FIUMICINO , IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA LA SALARIA E LA VIA DEL MARE E POI TRA LA RomaNINA E LA TIBURTINA LUNGHE CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 09 : 30 : PER Traffico, LAVORI E PICCOLI INCIDENTI SI STA IN CODA IN VARI TRATTI DEL RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA A24 , A SEGUIRE TRA CASILINA E APPIA E TRA LA PONTINA E LA Roma FIUMICINO , IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA LA SALARIA E LA VIA DEL MARE E POI TRA LA RomaNINA E LA TIBURTINA LUNGHE CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 09 : 00 : PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE , INTERESSATO DA CODE IN VARI TRATTI DELLE DUE CARREGGIATE, IN INTERNA SI STA IN FILA TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24 PER Traffico, A SEGUIRE RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER Traffico TRA CASILINA E PONTINA , PIU’ DIFFICOLTOSO IL TRANSITO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO RALENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA LA FLAMINIA E LA VIA DEL MARE E POI TRA IL BIVIO PER LA A24 E LA TIBURTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE ...
Traffico Roma del 19-09-2019 ore 08 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE , INTERESSATO DA CODE IN VARI TRATTI DELLE DUE CARREGGIATE, IN INTERNA SI STA IN FILA TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24 PER Traffico, A SEGUIRE RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER Traffico TRA CASILINA E PONTINA , PIU’ DIFFICOLTOSO IL TRANSITO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO RALENTAMENTI E CODE A TRATTI TRA LA FLAMINIA E LA VIA DEL MARE E POI TRA IL BIVIO PER LA ...