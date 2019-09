Tennis | Laver Cup 2019 | Nadal e Federer guidano il Team Europe Il Team World si aggrappa

Fonte : oasport

(Di giovedì 19 settembre 2019) Terza edizione della super sfida Europa-Resto del Mondo. Il meglio delsi incontra Ginevra per laCup, in programma dal 20 al 22 settembre. Una super sfida a squadre, tra i miglioriti del Vecchio Continente e quelli del resto del Mondo. Finora ha sempre vinto l’Europa e per il terzo anno consecutivo ci sarà Roger. Lo svizzero non ha mai mancato finora un appuntamento con questa competizione e sarà ancora una volta uno dei leader della squadra capitanata da Bjorn Borg. L’altro numero uno sarà Rafael, fresco vincitore degli US Open e cresce dunque l’attesa anche per il doppio dove quasi sicuramentegiocheranno insieme. Ci sarà anche un po’ d’Italia, visto che per la prima volta nella storia della competizione ci sarà un giocatore italiano. Sarà presente Fabio Fognini ed il ligure vuole essere protagonista ...

