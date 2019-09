Palermo : scooter sul bus - individuato e sanzionato autista : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – E’ stato individuato e sanzionato con la sospensione di 15 giorni l’autista dell’Amat di Palermo che ieri sera ha caricato uno scooter sull’autobus in piazza Indipendenza fino al deposito dei mezzi in via Roccazzo. Lo rende noto l’Amat. La foto dello scooter sul bus è diventata virale.L'articolo Palermo: scooter sul bus, individuato e sanzionato autista sembra essere il ...

Palermo : scooter su autobus linea - la foto diventa virale - Amat annuncia ‘pugno duro’ : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – Uno scooter a bordo di un autobus di linea fuori servizio. Una foto, pubblicata dal sito Mobilita Palermo, che diventa virale e fa il giro del web. Lo scooter è stato caricato in piazza Indipendenza e poi trasportato fino alla rimessa del bus in via Roccazzo. Con il mezzo ‘fuori servizio’, come si legge sulla segnaletica illuminata. E’ accaduto ieri sera poco prima delle 21. ...