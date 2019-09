Muore bimbo di 2 anni dimenticato in auto dal padre | era convinto di averlo lasciato al

Catania : Muore bimbo di due anni dimenticato in auto dal papà : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – Un bimbo di appena due anni è morto oggi dopo essere stato dimenticato, per oltre 5 ore, in macchina, dal padre. E’ accaduto a Catania. Per il piccolo non c’è stato niente da fare. A dare l’allarme è stata la madre del bambino che era andata al nido a prendere il figlio senza trovarlo. Quando ha chiamato il marito, che lavora all’Università nel settore amministrativo, ...

Rogo in casa - Muore madre. Bimbo è grave : 11.00 Una madre di 37 anni ha perso la vita in un incendio scoppiato a Fleres, una piccola località ai piedi del Brennero, nella provincia di Bolzano. L'allarme è stato lanciato dal padre, che si era svegliato per il pianto del bambino. La stanza era già piena di fumo e la moglie era esanime. All'arrivo dei soccorsi la donna era già deceduta per intossicazione da fumo.Il Bimbo è in gravi condizioni all' all'ospedale di Vipiteno. I carabinieri ...

Bimbo di 10 anni Muore dopo aver mangiato un hamburger contaminato da e-coli : Mangia un hamburger contaminato acquistato in un supermercato Lidl e muore dopo 8 anni. Nolan Moittie è morto a 10 anni dopo aver passato 8 anni in una sedia a rotelle, incapace di...

Bimbo di 10 anni Muore dopo aver mangiato un hamburger Lidl contaminato da e-coli : Mangia un hamburger contaminato acquistato in un supermercato Lidl e muore dopo 8 anni. Nolan Moittie è morto a 10 anni dopo aver passato 8 anni in una sedia a rotelle, incapace di...

Tragedia nel Casertano - bimbo di 8 anni Muore investito da un'auto : Tragedia a Pietravairano, nel Casertano. Un bambino di 8 anni e' morto dopo essere stato investito, ieri sera, da un'auto guidata da una donna

Ha forti dolori di pancia - bimbo di 3 anni Muore in casa : dramma a Belluno : Il piccolo è morto improvvisamente dopo aver accusato un malore in casa a Valle di Cadore. Sembra che avesse forti dolori al ventre. Un malessere che aveva già accusato nei giorni precedenti e per il quale era già in cura. Maggiori certezze arriveranno solo dai risultati dell'autopsia già disposta dalla magistratura.

Dramma a Parma : 37enne Muore schiacciato dal furgone del latte - ferito bimbo di 4 anni : La vittima è stato scaraventato fuori dall'abitacolo del mezzo che guidava ed è stato infine schiacciato e ucciso. Nel terribile schianto sono rimasti feriti anche due minorenni che viaggiavo con l'uomo sul furgone: si tratta di un ragazzo di 17 anni e un bambino di 4 anni, entrambi portati in ospedale ma non in pericolo di vita.Continua a leggere

Bimbo di 6 anni Muore schiacciato da cisterna d'acqua nel salernitano : Un Bimbo di 6 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una cisterna di acqua che lo ha investito, in una zona rurale di Montesano sulla Marcellana in provincia di Salerno L’incidente si è verificato poche ore fa nell’abitazione della famiglia del bambino. Vana si è rivelata la corsa all’ospedale di Polla. Ancora non chiara la dinamica dell’accaduto.Secondo le poche notizie filtrate sembra che la ...

Tragedia in Campania - bimbo di tre anni Muore in casa sotto gli occhi dei genitori : Campania in lutto per la tragica morte di un bimbo di soli tre anni: il piccolo si trovava a casa insieme ai suoi genitori, in provincia di Salerno, quando è stato improvvisamente travolto e schiacciato da una cisterna ricolma d'acqua posizionata su un carrello. Il tragico episodio I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri a Montesano sulla Marcellana, un paesino collocato nella Valle di Diano, in provincia di Salerno. Il piccolo di ...