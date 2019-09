Lavoro | 5 a stress contenuto con un salario a 6 cifre

Come essere più efficienti al Lavoro (con meno stress) : Alzi la mano chi ha mai pensato di non riuscire a portare a termine un lavoro, arenandosi in una situazione di sconforto e terrore. Tra preoccupazioni e impegni può capitare di non rendere al meglio. In questo caso è meglio trovare la formula giusta per scaricare lo stress, combattere l'ansia da prestazione, che in molti casi equivale a trovare un metodo di lavoro corretto, oppure la giusta work balance tra vita privata e impegni ...

Stress da Lavoro : malattia - sintomi e come riconoscerlo legalmente : Stress da lavoro: malattia, sintomi e come riconoscerlo legalmente Lo Stress da lavoro è una malattia che colpisce milioni di individui ed è stata ufficialmente riconosciuta, a livello internazionale. Vediamo quindi come si manifesta e quando diventa meritevole di tutela da parte della legge. Se ti interessa saperne di più su come avere il certificato medico per insonnia e quali sono i benefici, clicca qui. Stress da lavoro: l’OMS ...

Stress da Lavoro : quando diventa malattia e come ottenere l’invalidità : Stress da lavoro, malattia e invalidità. “Il lavoro mi sta portando all’esaurimento nervoso”: chi non ha mai pronunciato almeno una volta una frase del genere? Senso di angoscia, affaticamento continuo, mal di testa che non ti lascia tregua, accompagnate da forti pressioni di responsabilità sul posto di lavoro. A volte si pensa che sia soltanto un periodo passeggero e non si dà molto peso anche ai sintomi quali: sfoghi cutanei, tachicardia, ...