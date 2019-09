Grey’s Anatomy | Kevin McKidd su Cristina Yang | “Vorrei che tornasse”

Insatiable 2 su Netflix a ottobre - con un volto di Grey’s Anatomy tra le new entry : Insatiable 2 arriva su Netflix quest'autunno, oltre un anno dopo il debutto della prima stagione. Criticata, forse incompresa, ma sicuramente discussa, Insatiable questa dark comedy su una teenager alle prese con bullismo, ricerca dell'identità e voglia di affermarsi nel competitivo ambiente del liceo è stata rinnovata da Netflix per una nuova stagione che sarà disponibile in streaming da venerdì 11 ottobre (la prima stagione è sulla ...

Annunciato un primo ritorno in Grey’s Anatomy 16 - ma non quello che ci si aspetta : Mentre l'attesa del pubblico è tutta per l'annuncio del ritorno di un membro del cast storico in Grey's Anatomy 16, prefigurato dalla showrunner Krista Vernoff, per il momento è stato svelato che tornerà in scena un personaggio visto nella scorsa stagione. L'attrice Jasmine Guy (A Different World, Harlem Nights) apparirà nuovamente nella sedicesima stagione del medical drama, in partenza su ABC il 26 settembre, nei panni di Gemma. Molti ...

Grey’s Anatomy 16 : le «streghe» Holly Marie Combs e Alyssa Milano guest star di un episodio : Grey's Anatomy 16 - Holly Marie Combs e Alyssa Milano La nostalgia per il passato non accenna a placarsi e ha ormai contaminato in tutto e per tutto il mondo delle serie tv, sempre più caratterizzato da reboot, remake e più di recente dalla nuova moda del “cast from the past“: vecchie glorie di telefilm acclamati compariranno infatti in veste di guest star in prodotti più attuali targati ABC. Le serie ABC promuovono il ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×02 : la nuova vita di Alex e Richard : Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×02: la trama Giovedì 3 ottobre, in America, andrà in onda il secondo episodio della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy. Con largo anticipo, la ABC ha rilasciato la sinossi ufficiale della 16×02 che – come di consueto – anticipa gli eventi salienti della puntata. L’episodio, intitolato “Back in the Saddle”, è stato diretto dall’interprete di Owen Hunt: Kevin Mckidd e si ...

Piper e Phoebe di «Streghe» si rincontrano in «Grey’s Anatomy» : Le streghe delle serie tvSamantha in Vita da stregaJeannie in Strega per amore (1965-1970)Le streghe delle serie tvPhoebe in Streghe (1998-2006)Zoe in American Horror Story: CovenGlinda in C’era una volta (terza stagione)Alex ne I maghi di Waverly (2007-2012)Freya ne Le streghe dell'East End (2013) Cassie in The Secret Circle (2011-2012)Willow in Buffy l’ammazzavampiri (1997-2003)Tornano le streghe ma, stavolta, con i sortilegi e gli incantesimi ...

Grey’s Anatomy 16 : Holly Marie Combs e Alyssa Milano guest star da “Streghe” : Le sorelle Halliwell “stregano” il Grey Sloan Memorian Hospital! Ebbene sì: Holly Marie Combs e Alyssa Milano, protagoniste super amate della serie fantasy Streghe (in originale Charmed), saranno guest star nel terzo episodio della sedicesima stagione di Grey’s anatomy, che andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 10 ottobre. La rete televisiva Abc ha diffuso una prima immagine che in poche ore ha fatto il giro del mondo, più una ...

Alyssa Milano e Holly Marie Combs di Streghe in Grey’s Anatomy – Settimana delle reunion : ABC organizza la Settimana delle reunion, tra queste Alyssa Milano e Holly Marie Combs di Streghe guest-star di Grey’s Anatomy. Prevista una reunion di Castle in The Rookie. In un periodo in cui la televisione è vista in streaming o registrata, e in cui il pubblico si allontana sempre di più dalla visione in diretta, per i network uno dei pochi modi per far tornare quel pubblico è creare degli eventi che devono essere visti necessariamente ...

Grey’s Anatomy 16 : arrivano Alyssa Milano e Holly Combs da Streghe : Spoiler Grey’s Anatomy 16: Alyssa Milano e Holly Combs guest star del terzo episodio Da quando, circa un mese fa, Krista Vernoff ha annunciato il possibile ritorno di uno dei personaggi storici di Grey’s Anatomy, il web è stato invaso dalle teorie più disparate circa l’identità del medico che avrebbe calcato nuovamente i corridoi del Grey-Sloan Memorial. Un’attesa spasmodica che ha raggiunto il suo culmine nella serata ...

Grey’s Anatomy 16 incontra Streghe - Alyssa Milano e Holly Marie Combs nella nuova stagione (foto) : Mentre tutti si aspettavano che ABC annunciasse un ritorno di un volto storico della serie nella nuova stagione, arriva la notizia di due guest star d'eccezione in Grey's Anatomy 16: si tratta delle interpreti di Streghe Alyssa Milano e Holly Marie Combs, per gli affezionati alla serie fantasy degli anni Novanta/Duemila le Streghe buone Phoebe e Piper Halliwell. I profili social di Grey's Anatomy avevano annunciato lunedì 16 settembre di ...

Grey’s Anatomy 16 : la Vernoff fa una confessione su Alex e Jo : Anticipazioni Grey’s Anatomy 16: guai in arrivo per Alex e Jo? A circa due settimane dal debutto della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy, la showrunner della serie ha rilasciato alcune interessanti anticipazioni circa il futuro delle coppie più amate del famoso Medical-Drama. In particolare, l’attenzione della sceneggiatrice si è focalizzata sulla dolcissima relazione tra Alex e Jo. La borsista, dopo aver attraversato un ...

Come funzioneranno i crossover tra Grey’s Anatomy e Station 19 e perché saranno comprensibili per tutti : L'annuncio dell'intenzione di creare sempre più eventi crossover tra Grey's Anatomy e Station 19 ha generato un po' di confusione nel pubblico, soprattutto per la volontà di creare un universo narrativo sempre più integrato, attraverso un certo numero di episodi che incroceranno storie e personaggi del medical drama col suo spin-off sui pompieri. Il 26 settembre Grey's Anatomy debutta su ABC con la sua stagione dei record, la sedicesima, con ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×01 : Jackson e Maggie a un bivio : Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×01: la trama A circa due settimane dal debutto di Grey’s Anatomy 16, la ABC ha rilasciato la sinossi ufficiale del primo episodio del Medical-Drama ideato da Shonda Rhimes. Intitolata “Nothing Left to Cling To”, la puntata si concentrerà in particolare sul personaggio di Jackson Avery. Stando alla trama pare, infatti, che la season première rivelerà quanto accaduto all’affascinante ...

Svelata la trama di Grey’s Anatomy 16×01 - la sorte di Jackson sarà chiara già nel primo episodio (foto) : Si intitola Nothing Left to Cling To (Nient'altro a cui aggrapparsi) l'episodio di Grey's Anatomy 16x01 che apre la nuova stagione del medical drama di Shonda Rhimes, al via negli Stati Uniti il 26 settembre. La trama del primo episodio di Grey's Anatomy 16, Svelata da ABC insieme alle prime immagini promozionali, racconta di un ospedale in subbuglio per il licenziamento dei veterani Meredith Grey, Alex Karev e Richard Webber da parte del ...

Patrick Dempsey torna a parlare di Derek Shepherd di Grey’s Anatomy : Dempsey torna a parlare di Grey’s Anatomy: “Derek non mi manca, anche se…” Recentemente tornato sui teleschermi italiani con la miniserie La verità sul caso Harry Quebert, Patrick Dempsey – l’attore statunitense conosciuto principalmente per il ruolo di Derek Shepherd in Grey’s Anatomy – è stato intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Una chiacchierata a cuore aperto in cui ...