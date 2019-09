Cluj-Lazio live | le formazioni ufficiali

Lazio - i convocati per il Cluj : assenze pesanti per Inzaghi : Dopo la sconfitta in campionato contro la Spal la Lazio si prepara a scendere nuovamente in campo, i biancocelesti impegnati nella difficile trasferta contro il Cluj, l’intenzione è quella di iniziare la competizione con un risultato positivo. L’allenatore Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il CFR Cluj (ore 18:55 italiane) allo stadio Constantin Radulescu di Cluj-Napoca. ...

Europa League - Cluj-Lazio probabili formazioni : Caicedo-Correa in attacco : CLUJ LAZIO probabili formazioni- Dopo il passo falso contro la SPAL nell’ultima sfida di campionato, la Lazio è pronta a recitare una parte da protagonista in Europa League. Simone Inzaghi ha voglia di confermarsi anche a livello europeo, e proverà a spingere i biancocelesti verso traguardi prestigiosi. Il tecnico capitolino si affiderà al solito 3-5-2. […] L'articolo Europa League, Cluj-Lazio probabili formazioni: Caicedo-Correa in ...

Cluj-Lazio oggi in tv : orario d’inizio - programma e streaming. Le probabili formazioni : Esordio tutt’altro che agevole per la Lazio in questa Europa League 2019/2020. I ragazzi di Simone Inzaghi voleranno in Romania per sfidare il Cluj. Un avversario da prendere con le pinze, in particolare tra le mura amiche dove di solito riesce ad esprimere il suo miglior gioco. I biancocelesti avranno voglia di rifarsi dopo la beffa in campionato contro la Spal. Se nelle prime due gare di campionato la Lazio aveva ben impressionato per ...

Cluj-Lazio - Simone Inzaghi annuncia pesanti assenze : “Questo e’ un girone difficile, tosto, con Celtic e Cluj che hanno fatto i preliminari di Champions e con il Rennes che ha vinto la Supercoppa francese e che sta andando bene: domani sara’ una partita dura, intensa, sono una squadra esperta, fisica e dovremo fare una partita vera perche’ ci saranno tanti duelli”. Sono le dichirazioni dell’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia ...

Europa League 2019-2020 : la Roma attende l’Istanbul Basaksehir. La Lazio sfida in trasferta il Cluj : Domani (19 settembre) prenderà il via l’Europa League 2019-2020. Saranno le due squadre Romane le uniche italiane in questa fase a gironi. Esordio in casa per i giallorossi che attendono i turchi dell’Istanbul Basaksehir. I biancocelesti voleranno in Romania per sfidare il Cluj. Per la Roma sarà importante iniziare con il passo giusto questa nuova avventura europea. Nonostante l’importanza della partita Fonseca potrebbe fare ...

Probabili formazioni Cluj-Lazio - in campo Caicedo : le scelte dei due allenatori : Probabili formazioni Cluj-Lazio – Si gioca la prima giornata valida per la fase a gironi di Europa League, un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della competizione. Oltre alla Roma, in campo un”altra squadra italiana, si tratta della Lazio, chiamata ad essere protagonista nelle prossime partite. La squadra di Simone Inzaghi è reduce da una brutta partita in campionato, pesante ko contro la ...

Cluj-Lazio - Europa League : programma - orari e tv. Le probabili formazioni : Torna finalmente lo spettacolo delle Coppe Europee per il calcio. Da giovedì spazio al primo turno di Europa League, impegnate ovviamente anche le italiane. La Lazio proverà a migliorare il risultato delle ultime stagioni: esordio in Romania per i biancocelesti, allo Stadionul Dr. Constantin Radulescu, in casa del Cluj. Impegno tutt’altro che da sottovalutare per la banda di Simone Inzaghi. Andiamo a scoprire il programma e le probabili ...