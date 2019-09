Buon compleanno Sophia Loren | Loredana Berté | Belén Rodrìguez…

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2019)…Marco Vicario, Filippo Berselli, Vinicio Albanesi, Giancarlo Pasinato, Antonio Mastrapasqua, Roberto Rosso, Filippo Piccone, Asia Argento, Juan Pablo Montoya, Diego Sinagra, Francesco Gergati, Gabriele Moroni, Alfredo Balloni, Stefano Gentile, Angelo Pardo… Oggi 20 settembre compiono gli anni: Claudio Bertieri, critico cinema e pubblicitario; Bruno Ghezzani, ex calciatore; Luciano Paolicchi, politico; Marco Vicario, attore, regista, sceneggiatore; Franco Rosi, ex calciatore, allenatore, dirigente; Pietro Podestà, ex calciatore;, attrice, cantante; Vincenzo Trantino, politico, avvocato; Guido Roncarati, allenatore di calcio; Nereo Svara, ex atleta; Tarcisio Andreolli, politico; Danilo Torriglia, ex calciatore; Danilo Torriglia, ex calciatore; Mario Floris, politico, sindacalista; Antonio Mattioli, ex calciatore; ...

MarroneEmma : Buon compleanno papà! Sei la mia rock star preferita. I love you ?? rosariomarrone - OfficialSSLazio : ???? Tanti auguri di buon compleanno a Tommaso #Rocchi! L'ex centravanti biancoceleste spegne 4??2?? candeline ?? - douglascosta : Buon compleanno mio cantate preferito?? -