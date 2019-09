BREXIT | UE SERVE PIANO ENTRO 12 GG Oggi si decide per la chiusura del

BREXIT - The Observer : “Johnson vuole chiudere le camere per un mese per evitare ritardi”. Lui dal G7 : “Falso - ma ottimista su nuovo accordo” : Un piano per chiudere il parlamento ed evitare ritardi nella Brexit. Un’idea del premier britannico Boris Johnson, che secondo il domenicale The Observer, sarebbe stata suffragata da una consulenza legale, richiesta via e-mail non più di 10 giorni fa da Westminster. L’obiettivo sarebbe quello di “impedire ai parlamentari di discutere” l’uscita dall’Unione europea, mettendo i bastoni fra le ruote alle ...