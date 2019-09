Abbiamo trovato tracce di combustibili fossili anche dentro la placenta

Fonte : wired

(Di giovedì 19 settembre 2019) In tutto il mondo, 7 milioni di persone ogni anno perdono la vita a causa dell’esposizione all’inquinamento, diventato ormai una vera e propria emergenza sanitaria globale. Ma da oggi l’aria inquinata rappresenta un problema, che se possibile, è ancor più grave. Secondo un nuovo studio dei ricercatori della Hasselt University, in Belgio, le minuscole particelle di nero di carbonio, una forma di particolato carbonioso prodotto dalla combustione dei, arrivano fino alla, l’organo di scambio tra madre e feto. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. Ricordiamo che non è la prima volta che viene analizzato l’effetto dello smog sulla. Alcuni precedenti studi, infatti, hanno evidenziato come l’inquinamento atmosferico aumenti il rischio di parto prematuro, basso peso alla nascita e problemi respiratori ...

