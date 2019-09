Vieni da me | Daniele Liotti su Un passo dal cielo | “È faticoso”

Vieni da me bagarre in diretta tv tra Alba Parietti e Daniele Radini Tedeschi : L’opinonista Alba Parietti è stata ospite dalla Balivo, è stata offesa e s’infuria: «La Rai ti paga per dire queste cose?».. Dopo l’intervista ad Alba Parietti, la conduttrice chiede all’opinionista e critico d’arte Daniele Radini Tedeschi di porre una domanda alla loro ospite. Ma qualcosa non va per il verso giusto. Radini Tedeschi si rivolge ad Alba Parietti, ma lei non sente la domanda e ironica afferma: «Con i ...

