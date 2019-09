Pomeriggio 5 | Carmen Di Pietro sbatte fuori di casa il figlio 18enne

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Serena Granato L'ex protagonista del Grande Fratello Vip ha fatto sapere a5 che non intende avere indei figli-bamboccioni Questa settimana è ufficialmente ripartito il talk-show pomeridiano,5, condotto da Barbara d'Urso, che ha visto protagonista un'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Nel corso di un nuovo appuntamento del noto format trasmesso su Canale 5 è apparsa in studioDi, la quale è tornata a parlare della sua decisione drastica presa di recente, ovvero quella di cacciarediilAlessandro. Così, dalla regia del format è stato mostrato un esclusivo rvm, contenente le immagini che immortalano la Dimentre prepara le valigie per suo, con la complicità della figlia Carmelina. Le immagini del filmato in questione hanno diviso l'opinione degli ospiti presentatisi in studio, tra cui ...

karmendida : RT @PasqualeTotaro: @karmendida Buon pomeriggio Carmen???? - PasqualeTotaro : @karmendida Buon pomeriggio Carmen???? - BlitzQuotidiano : Pomeriggio 5, Carmen Di Pietro sbatte fuori casa il figlio 18enne: “E’ per il suo bene” -