Il Napoli è una squadra europea

Sconcerti : Il Napoli è una squadra completa - senza punti vuoti : Il risultato finale regala quasi qualcosa la Napoli, commenta Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Un equilibrio tale che lo 0-0 sembrava studiato a tavolini. Poi il rigore, largo ma meritato per insistenza, ha rotto l’equilibrio e il Napoli ha fatto cose impensabili. Il gol ha spezzato la magia del Liverpool che ha smesso di giocare, il Napoli ha preso il sopravvento imprimendo alla sua vittoria una dimensione europea che non aveva mai ...

Klopp a Sky : «Il Napoli ha fatto fatica a difendere. Non c’è una che meritava di più di vincere» : L’allenatore del Liverpool Klopp è interventuo a Sky per commentare la prestazione della sua squadra contro il Napoli per la prima di Champions: «Partita equilibrata. Abbiamo dominato a tratti. Il Napoli ha fatto fatica a difendere. Non siamo stati fortunati. Primo tempo equilibrato, nel secondo momenti selvaggi con contropiedi. Poi la partita è cambiata in pochi minuti. Il Napoli ha fatto il primo gol e poi anche il secondo. Non credo che ...

LIVE Napoli-Liverpool calcio - Champions League in DIRETTA : formazione offensiva per Ancelotti - mentre nessuna sorpresa dai reds : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.28 A disposizione per le due squadre: Napoli: Ghoulam, Maksimovic, Elmas, Llorente, Milik, Ospina. LIVErpool: Lovren, Gomez, Lallana, Chamberlain, Wijnaldum, Shaqiri, Kelleher. 20.22 Il Napoli ha vinto solo uno degli ultimi sei match contro le squadre inglesi, perdendo cinque volte. 20.17 A LIVEllo statistico il LIVErpool solamente una volta non ha effettuato neanche un tiro nello specchio ...

Klopp in conferenza : “Dobbiamo difenderci per bene - il Napoli é una grande squadra” : Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, parla alla vigilia della sfida di Champions League con il Napoli: “Dovremo difenderci bene, negli ultimi giorni ci siamo concentrati esclusivamente sul Newcastle. Nelle ultime ore abbiamo iniziato a pensare al Napoli, ci siamo parlati ma poi abbiamo preso l’aereo per lo spostamento. Certamente già conosciamo l’avversario e domani vedremo delle immagini per capire cosa fare, ma già l’anno scorso ...

Floriana Messina - una bellezza da Champions League! Lo shooting per il Napoli fa innamorare i calciatori… del Liverpool [GALLERY] : Floriana Messina pronta a diventare la sexy madrina del Napoli: lo shooting calcistico è bollente e ‘distrae’ i calciatori del Liverpool Domani il Liverpool farà visita al Napoli per la prima partita della nuova stagione di Champions League. Una partita che promette grande spettacolo fra i campioni d’Europa in carica e i ragazzi di Ancelotti, vogliosi di vendicare la sconfitta della passata edizione. Il Napoli ha ...

Vigilante ucciso a Napoli - al baby-killer cinque permessi d’uscita dal carcere : in un caso per un provino con una squadra di calcio : Quello per festeggiare insieme alla famiglia e agli amici il suo diciottesimo compleanno non è stato l’unico permesso di uscita di cui ha beneficiato uno dei tre giovani condannati per l’omicidio di Francesco Della Corte, la guardia giurata uccisa il 13 marzo 2018 all’esterno della stazione della metropolitana di Piscinola, a Napoli, nel tentativo di portargli via la pistola. Il giovane ha potuto lasciare l’istituto penale dov’è ...

Il Napoli femminile comincia con una vittoria a Cesena per 2-1 : Inizia bene la stagione del Napoli femminile in Serie B. vittoria fuori casa per 2-1 contro il Cesena, sul campo del Castelvecchio, al termine di una partita combattuta e sudata, vinta grazie alle reti di due delle calciatrici più talentuose del gruppo. Il primo gol è stato segnato al 30esimo dall’estone Tammik capocannoniere della squadra lo scorso anno in serie C e alla prima rete in serie B. Dopo soli due minuti, però, è arrivato il pareggio ...

Kiss Kiss Napoli – Zielinski : “Partita dopo partita miglioriamo - Liverpool? Vogliamo fare una gran partita” : Piotr Zielinski ha parlato a Radio Kiss Kiss Italia nel postpartita di Napoli – Sampdoria: “A tratti abbiamo impostato il nostro gioco, stiamo crescendo e partita dopo partita saremo sempre più compatti. I nuovi? Si sono inseriti molto bene, siamo un’ottima squadra e stiamo dando una mano ai nuovi a inserirsi. Il mio ruolo? Io nasco come mezz’ala poi il mister decide, io sono a sua disposizione, spero di continuare ...

Di Francesco : “Il Napoli è una squadra forte. Dobbiamo avere più coraggio e malizia” : L’allenatore della Sampdoria, Eusebio Di Francesco, ha parlato a Sky Sport. Le cose positive che ha visto? “Sicuramente a livello di prestazione la squadra è cresciuta. Dopo il gol preso abbiamo avuto un po’ di difficoltà, poi abbiamo modificato qualcosa nell’atteggiamento tattico e rischiato meno. Avremmo meritato di più per gli ultimi 20 minuti del primo tempo”. Ha avuto risposte interessanti dalla nuova ...

Napoli-Sampdoria 1-0 primo tempo. Gol di Mertens (anche una traversa) - Meret salva due volte : È il Napoli cobra. La squadra di Ancelotti è capace di mordere all’improvviso, lo ha dimostra a Firenze e a Torino contro la Juventus. E lo ha confermato contro la Sampdoria oggi. Il Napoli l’ha sbloccata dopo 13 minuti con un’azione improvvisa nata da fallo laterale. Da sinistra verso destra, Di Lorenzo serve rasoterra Mertens che bruci tutti e segna sul primo palo. E pi festeggia col pancione. Ma non è una partita semplice ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Se il Napoli non è contento del Comune deve trovare una soluzione” : Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è soffermato sulla vicenda stadio: “Se il Napoli non è contento, un motivo ci sarà, deve trovare una soluzione. Non può stare dietro al Comune. deve rivolgersi ai tifosi e dire, gli 80mln da mettere sul mercato li mettiamo sullo stadio e iniziamo a farlo. Anche io ci resterei male, ma ormai bisogna intervenire. Non possiamo vincere se proseguiamo così. Troppe ...

Liverpool - Jurgen Klopp sfotte il Napoli sulla questione spogliatoi : “spero che riusciremo ad avere una doccia” : L’allenatore del Liverpool ha usato l’ironia per commentare la questione spogliatoi scoppiata a Napoli negli ultimi giorni La questione spogliatoi che ha coinvolto il Napoli e il Comune della città campana ha valicato i confini italiani, arrivando fino a Liverpool e alle orecchie di Jurgen Klopp, che sarà proprio al San Paolo la prossima settimana insieme alla propria squadra per la prima giornata di Champions ...

Il presidente del Gimnasia : “Da Napoli voglio per organizzare una partita o un evento con noi” : Si continua a parlare di Diego Armando Maradona, dopo il suo arrivo al come nuovo tecnico del Gimnasia La Plata. Oggi il presidente del club, Gabriel Pellegrino, ha parlato a Radio CNN: “Abbiamo fatto qualcosa di molto bello per il calcio argentino, di grande valore. Da tempo ci chiedevamo se Diego potesse far bene con noi. Eravamo senza tecnico e lui era a Buenos Aires, così abbiamo chiesto a Bragarnik – l’intermediario ...

Mertens : «Il Napoli non ha venduto i big e ha anche comprato. È una società che cresce» : Monica Scozzafava ha intervistato Dries Mertens per il Corriere della Sera, l’attaccante belga che aspira a battere il record di gol di Maradona prima e di Hamsik dopo anche se questo potrebbe essere il suo ultimo anno al Napoli. Nessun rimpianto neanche per aver perso il Barcellona due anni fa, il suo unico rimpianto potrebbe essere solo quello di non battere il record di gol Ma Mertens non fa una tragedia del mancato rinnovo, pensa solo ...