A Ventimiglia primo screening contro tumore al seno per dipendenti Comune

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Fabrizio Tenerelli Per la prima volta in Liguria, ad ottobre, ledi un- quello di- saranno sottoposte a unogratuitoilal, nell'ambito della campagna di prevenzione "Nastro Rosa" della Lilt La parola d’ordine è prevenzione e, in questo caso, ildiè ildella Liguria e sicuramente uno dei primi in Italia ad avere organizzato unogratuitoilal, a favore delle proprie. L’iniziativa, curata dall’assessore ai Servizi Sociali, Mabel Riolfo, si concretizzerà ad ottobre, a margine della campagna “Nastro rosa” e del mese della prevenzione gratuita, promosso dalla Lilt di Sanremo. “Le visite saranno effettuate presso il dipartimento dei Servizi Sociali del- spiega Deliana Misale, coordinatrice del progetto La Rinascita per la Lilt di Sanremo - ad ...

