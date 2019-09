Stadio San Paolo | un consigliere comunale del Pd | “intervenga la Corte dei Conti”

San Siro - nel nuovo Stadio controlli hi-tech : nuovo San Siro sicurezza – Il nuovo stadio di Milan e Inter – i cui progetti rimasti in gara saranno svelati il 24 settembre – sarà all’avanguardia anche dal punto di vista della sicurezza. Come scrive “La Repubblica”, l’impianto sarà dotato di tutti gli ultimi ritrovati tecnologici in materia, a cominciare dal riconoscimento facciale. Il […] L'articolo San Siro, nel nuovo stadio controlli hi-tech è stato realizzato da Calcio e ...

Se la bellezza del San Paolo facesse venire la voglia di tornare allo Stadio : Lo stadio nuovo è bellissimo. Ha scritto un amico, poi lo ha scritto un altro, poi un altro e un altro ancora. Lo stadio nuovo è bellissimo, ripetiamo insieme. Lo hanno scritto amici che detestano questa presidenza, lo hanno scritto amici che amano questa presidenza. Lo hanno scritto amici tifosi del Napoli. Lo stadio nuovo è bellissimo, ripartiamo da qui. Ripartiamo dalla voglia che mi è venuta a me di trovarmi al San Paolo, in mezzo al nuovo, ...

L’archistar esclusa dalla corsa per il nuovo San Siro : “Sullo Stadio deve decidere il Comune” : Uno degli architetti esclusi dalla prima selezione operata da Milan e Inter sui progetti pervenuti per il nuovo San Siro non cista. Sullo stadio deve decidere il Comune, dice, che rappresenta i milanesi. Non può essere una questione privata. Abbiamo raccontato nei giorni scorsi che i progetti per il nuovo stadio da quattro son stati ridotti a due. Uno dei due esclusi è lo studio di Stefano Boeri. E’ lui che commenta l’esclusione. Le ...

San Siro - la proposta del sindaco Sala a Inter e Milan : “Disponibile anche a vendere lo Stadio”. La via per uscire dallo stallo e salvare il Meazza : “Noi siamo disponibili a cedere San Siro, qualora si volesse considerare anche questa ipotesi“. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, mette sul tavolo esplicitamente la possibilità che Inter e Milan possano comprare lo stadio Meazza per poi rimetterlo a nuovo. Una terza via, per provare a sbloccare uno stallo che ormai va avanti da tempo, con le due società di calcio che finora hanno sempre spinto per l’opzione di un impianto ...

Inter e Milan - il sindaco Sala : "San Siro è in vendita". Quanto costa lo Stadio : occasione unica : "Finora sul tavolo ci sono due ipotesi: un nuovo stadio a San Siro e un nuovo stadio a Sesto San Giovanni. Io metterei sul tavolo una terza opzione: siamo disponibili a cedere San Siro, qualora i club considerassero questa ipotesi". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ai microfoni de La Gazzett

Caso San Paolo - Ancelotti rilancia : «Napoli merita Stadio all'altezza» : Alla vigilia del match Napoli-Sampdoria, e all'indomani della polemica sullo stato dei lavori negli spogliatoi dello stadio San Paolo, Carlo Ancelotti torna a parlare nella...

Stadio Milan - il sindaco Sala apre alla vendita di San Siro – VIDEO : Giuseppe Sala apre alla ipotesi di vendere lo Stadio di San Siro a Milan e Inter. Il sindaco di Milano, sollecitato dai giornalisti sulla vicenda del nuovo Stadio che le due società meneghine starebbero pensando di costruire a Sesto San Giovanni, ha messo sul piatto la disponibilità del Comune a trattare una eventuale cessione dello storico impianto. Queste le parole di Sala: “A questo punto ci sono due ipotesi sul tavolo: uno Stadio ...

Stadio San Siro - il sindaco di Milano spiazza tutti : “siamo aperti alla possibilità di cedere il Meazza” : Il sindaco di Milano ha aperto alla possibilità di cedere San Siro, lasciando a Inter e Milan libera scelta su come muoversi Il sindaco di Milano Giuseppe Sala apre alla cessione dello Stadio Meazza, rivelandolo a margine del taglio del nastro del primo negozio Uniqlo in Italia. LaPresse/Mourad Balti Touati Una mossa che ha spiazzato i giornalisti presenti, considerando la querelle degli ultimi mesi relativa all’impianto milanese, ...

Stadio Milan e Inter - la proposta del sindaco Sala : “disponibili a cedere San Siro” : “Siamo disponibili a cedere San Siro, qualora si volesse considerare l’ipotesi”. Importante proposta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nei confronti di Inter e Milan, per risolvere il problema Stadio, dichiarazioni rilasciate a margine dell’inaugurazione del negozio Uniqlo in piazza Cordusio. “Dobbiamo compendiare l’Interesse pubblico della citta’ e le legittime aspirazioni di societa’ ...

Napoli - lite sullo Stadio San Paolo : il retroscena della convenzione : IL retroscena Luigi Roano La domanda è: tutta questa chiassosa polemica a colpi di dichiarazioni capziose dopo lo stupore legittimo di Carlo Ancelotti nel vedere lo spogliatoio del Napoli -...

Stadio San Paolo - è scontro totale : «I napoletani non meritano questo» : «Le condizioni sono inaccettabili. Non ci sono parole» e ancora «sono indignato per la scorrettezza e l'inadeguatezza di chi doveva eseguire questi lavori»: il durissimo...

San Siro - due progetti per il nuovo Stadio : i costruttori del New White Hart Lane favoriti [DETTAGLI e FOTO] : Entro il 10 ottobre il sindaco di Milano Giuseppe Sala dovrà dare una risposta sul progetto del nuovo stadio. Nei giorni scorsi il primo cittadino aveva invitato Inter e Milan a condividere le idee con i miLanesi. Invito subito raccolti dai due club che sveleranno i progetti il 24 settembre. Dall’altra parte c’è in ballo la demolizione del Meazza, ancora ritenuto un simbolo della città e del calcio italiano che molti non ...

Nuovo San Siro - 45 milioni per demolirlo. Gli spogliatoi dovranno spaventare gli avversariI dettagli del nuovo Stadio : Il Corriere Milano dedica ampio spazio ai progetti per il nuovo San Siro che sono alla valutazione di Inter e Milan. Si scopre che, al centro delle indicazioni che gli architetti hanno ricevuto per compilare i loro progetti c’è anche l’aspetto psicologico. Gli spogliatoi riservati alle squadre ospiti dovranno infatti incutere timore e tensione negli avversari. Quasi un’introduzione a ciò che accadrà quando scenderanno in ...

Il Secolo XIX : per la Samp lo Stadio San Paolo è un incubo : Il Secolo XIX non ha dubbi. Lo stadio San Paolo è quasi una maledizione, per la Sampdoria. Di sicuro “un autentico inferno”. Negli ultimi vent’anni, a Fuorigrotta la Sampdoria non ha mai vinto. L’ultima volta fu il 19 aprile 1998, vittoria per 2 a 0 con autogol di Crasson e Laigle. Nelle ultime 10 partite al San Paolo, la Samp ha totalizzato 9 sconfitte e 1 pareggio. Non solo i blucerchiati, a Fuorigrotta, non riescono a ...