Priyanka Chopra a Joe Jonas | «Sei la luce della mia vita»

Fonte : vanityfair

(Di martedì 17 settembre 2019)e Nickin Svizzerae Nickin Svizzerae Nickin Svizzerae Nickin Svizzerae Nickin Svizzerae Nickin Svizzerae Nickin Svizzerae Nickin Svizzerae Nickin Svizzerae Nickin Svizzerae Nickin SvizzeraUn video con le loro foto più belle, molte delle quali inedite, in sottofondo le note di I Believe e una dedica piena di sentimento: così, via social, ha fatto gli auguri di compleanno al marito Nick, che il 16 settembre ha spento 27 candeline. «Sei lamia. Ogni giorno con te è migliore del precedente», ha esordito l’attrice, romantica, «Ti meriti tutta la felicità del mondo. Grazie per essere l’uomo più ...

Yhm75640 : RT @calslaughs: Trovate qualcuno che vi ami come Priyanka Chopra Jonas ama Nick Jonas ?? - lovelysophiet : Poi mi dovete spiegare perché Priyanka Chopra è così cringe su instagram. Non per essere molesta, ma dal modo in cu… - calslaughs : Trovate qualcuno che vi ami come Priyanka Chopra Jonas ama Nick Jonas ?? -