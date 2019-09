Picchiano e tentano di violentare una novantenne | arrestati due minorenni di Messina

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 17 settembre 2019) Adue minori hanno picchiato e tentato diuna donna di 90 anni. I responsabili, un diciassettenne e un quattordicenne, sono statidalla polizia e ora sono anche indagati a piede libero per porto di strumenti atti ad offendere.I fatti risalgono a sabato 14 settembre, quando è giunta alla centrale operativa della questura diuna richiesta di intervento da parte di una signora che segnalava che la madre era stata aggredita in casa. “Quello che abbiamo visto - racconta il capo della squadra Volanti di, Giovanni Puglianisi - è stato sconvolgente. La povera anziana era a terra dolorante e sotto shock, non riusciva a muoversi. Aveva numerose contusioni e fratture ed è stata portata al Policlinico diin gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. I medici si sono riservati la prognosi”. La vittima ...

