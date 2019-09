Fonte : romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2019) “All’entrata deli bagni non ci sono e quelli che ci sono all’interno sono nel. Evidentemente al Campidoglio che mancano i bagni all’entrata principale del, non importa”. Così in una nota il segretario del circolo PD AMA Flavio Vocaturo “Ci sono 40 attività commerciali che a sua volta ospitano clienti di tutte le età, comprese donne e bambini che non hanno la possibilità di usufruire di un bagno nella strada di proprietà comunale. Gli alberi sono presi come bagni pubblici, i commercianti hanno difficoltà perché allontanandosi lascerebbero la propria attività incustodita e i loro clienti senza servizi. Ilcontinua con le sue mancanze e peccato che i defunti non possono parlare altrimenti ne avrebbero cose da dire” conclude la nota. L'articolo PD AMA.alproviene da ...

romadailynews : PD AMA. Degrado al cimitero Flaminio: “All’entrata del Cimitero Flaminio i bagni non ci… - dgsoftwa19 : RT @annamaria_lena: Via Innocenzo X @AvvistaMonnezza @virginiaraggi @scoRAGGIati1 @Antincivili @Lavoratori_Ama #monteverdevecchio #roma #mo… - 79_Alessio : RT @annamaria_lena: Via Innocenzo X @AvvistaMonnezza @virginiaraggi @scoRAGGIati1 @Antincivili @Lavoratori_Ama #monteverdevecchio #roma #mo… -