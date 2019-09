Oli usati ed economia circolare | Conou a RemTech Expo 2019

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Roma, 17 set. (AdnKronos) – Il, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali, è presente quest’anno a, appuntamento di punta del settore delle bonifiche dei siti contaminati, la protezione e la riqualificazione del territorio che si svolgerà presso la Fiera di Ferrara, dal 18 al 20 settembre. La manifestazione individua e sviluppa ogni anno percorsi mirati, per una comprensione sempre più approfondita dei possibili scenari nonché degli impatti che il risanamento e le bonifiche sono in grado di generare a livello ambientale, sociale ed economico. Il programma della manifestazione, oltre a presentare incontri e iniziative sull’evoluzione normativa, sui controlli ambientali, la sostenibilità e l’, prevede l’organizzazione degli Stati Generali delle Bonifiche, la Conferenza ...

