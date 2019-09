Messina | rapinano e violentano una donna di 90 anni Arrestati due giovani di 17 e 14 anni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019) Hanno picchiato, rapinato e violentato unadi 90. Due ragazzi di 17 e 14sono statie condotti in un centro di prima accoglienza del tribunale dei minori. I fatti sono accaduti a. L’anziana, ridotta in gravi condizioni, è stata salvata dalla polizia avvertita dalla figlia e ora è in ospedale per ferite, escoriazioni e fratture multiple: è in prognosi riservata. Proprio le analisi mediche hanno confermato gli abusi sessuali. Per entrambi i minoril’accusa è di rapina aggravata, tentato omicidio e violenza sessuale. Quando i poliziotti sono arrivati a casa della novantenne, l’hanno trovata cosciente ma riversa sul pavimento con il volto tumefatto e sanguinante. E’ stata lei a raccontare ancora sotto choc di aver fatto entrare a casa i due, uno dei quali amico del nipote. Una volta dentro, però, il 17enne e il ...

