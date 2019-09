Mattarella a L’Aquila ricorda il giovane migrante del Mali annegato con la pagella cucita

Mattarella a L’Aquila per avvio anno scolastico : “Garantire sicurezza degli edifici. Mobilità sociale ferma - scuola può aiutare” : “Anche in ricordo degli studenti morti nel terremoto del L’Aquila di dieci anni fa avvertiamo forte la responsabilità di assicurare una scuola di alto livello formativo. Agli studenti e agli insegnanti va garantita ovunque la massima cura per la sicurezza degli edifici“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , intervenendo al L’Aquila alla cerimonia di inaugurazione dell’ anno scolastico “Tutti a ...

L’Aquila - Action aid organizza presidio per la visita di Mattarella : “Nemmeno una scuola ricostruita - agire immediatamente” : “A dieci anni dal sisma avremmo voluto ospitare il presidente della Repubblica in una vera e propria scuola invece qui non ne è stata ricostruita nemmeno una”. A parlare è Sara Vegni di Action Aid che oggi, in occasione della visita di Sergio Mattarella e del neo ministro Lorenzo Fioramonti alL’Aquila con circa mille studenti in rappresentanza di 350 istituti di tutta Italia, ha organizzato un presidio. “Siamo qui per ringraziare il Presidente ...