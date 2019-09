Inter-Slavia Praga | le parole di Sensi | Barella e Skriniar

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) L’non è andata oltre il pari contro lo. Ai microfoni di Sky Sport si è presentato il centrocampista Stefano. Questo il suo giudizio sulla gara: “Da questo match ne usciamo con un po’ di rammarico, non abbiamo giocato il primo tempo che volevamo. Penso che abbiamo bisogno di lavorare per farci trovare pronti in questa competizione dove non si può mai sbagliare. Difficoltà fisica? Non penso, domani ci riguarderemo e capiremo i nostri errori oltre a resettare tutto per prepararci al derby”.1-1, le pagelle di CalcioWeb: la coppia d’attacco fa malissimo FOTO L’autore del gol del pareggio, Nicolò, ha invece commentato: “Tutte le partite hanno una storia a sé, noi siamo l’: cercheremo di far più punti possibili per passare il turno. Loro erano molto organizzati, non sempre siamo ...

