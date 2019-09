Il Paradiso delle Signore 4 | trame | Antonio Amato e Luca Spinelli lasciano la soap opera

Il Paradiso delle Signore - spoiler : Francesca Molinari sarà la nuova capo commessa : A breve debutterà su Rai Uno una nuova stagione della fiction in formato daily Il Paradiso delle Signore, che tornerà ad occupare la fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì. Dopo il lieto fine della terza stagione, nuove storie appassioneranno i fan della serie TV. Attraverso le prime anticipazioni è possibile sapere in anteprima che Clelia Calligaris farà ritorno a Milano in una veste diversa, poiché il suo mestiere verrà svolto da una new ...

Il Paradiso delle Signore 4 - spoiler : Gabriella trascura il fidanzato Salvatore : Nuovo spazio incentrato sulla popolare serie televisiva Il Paradiso delle Signore, che a breve tornerà a fare compagnia al pubblico. I personaggi della nuova stagione saranno ancora impegnati a trovare il giusto equilibrio tra carriera e vita privata. Gli spoiler svelano che una donna già conosciuta nel ciclo precedente purtroppo sarà soltanto interessata al suo successo professionale. Si tratta di Gabriella Rossi, che dopo essersi realizzata ...

Il Paradiso delle signore 4 : anche LUCA SPINELLI non ci sarà più! : Proseguono le notizie sui cambiamenti del cast de Il paradiso delle signore, la fiction di Rai 1 che nel suo formato daily tornerà in onda lunedì 14 ottobre, dunque tra meno di un mese. Oggi concentriamo la nostra attenzione su LUCA SPINELLI, che nell’annata precedente ha rappresentato il vero dark man della serie. L’uomo, sin dall’inizio del ciclo pomeridiano, ha agito sotto mentite spoglie e ha dato il tormento alla famiglia ...

Il Paradiso delle Signore - trame : Luciano e Silvia in crisi per colpa di Rocco Amato : Finalmente manca meno di un mese, per poter rivedere su Rai 1 l’amatissima fiction Il Paradiso delle Signore 4. Tra le tante novità di quest'anno, i telespettatori assisteranno all’ingresso di un giovane personaggio chiAmato Rocco Amato (Giancarlo Commare), che purtroppo non sarà affatto gradito dalla famiglia Cattaneo. Gli spoiler anticipano che Luciano (Giorgio Lupano) e la moglie Silvia (Marta Richeldi) entreranno in crisi proprio a causa ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni nuova stagione : torna Clelia ma addio ad Andreina - Luca Spinelli - Tina e Sandro : Nuove indiscrezioni per la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore versione daily. Clelia Calligaris torna in scena mentre addio definitivo ad Andreina, Luca, Tina e Sandro.

Il Paradiso delle signore : Roberto Farnesi svela il suo sogno più grande : Roberto Farnesi rivela il suo desiderio: “Adesso voglio diventare papà” Lunedì 14 ottobre tornerà a furor di popolo su Rai1 Il Paradiso delle signore. Poco più di un mese fa sono iniziate le riprese dei nuovi episodi, la chiusura è stata dunque scongiurata. Uno dei personaggi principali della fortunata soap di Rai1 è Umberto Guarnieri interpretato da Roberto Farnesi. L’attore toscano si è raccontato in un’intervista ...

Il Paradiso delle signore 4 - trame : Riccardo cotto di Angela dopo l'addio di Nicoletta : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle signore 4, lo sceneggiato che si appresta a tornare su Rai 1 lunedì 14 ottobre. Le trame delle nuove puntate rivelano che Riccardo Guarnieri entrerà in crisi dopo essere stato lasciato da Nicoletta Calligaris. Fortunatamente il figlio di Umberto tornerà a sorridere grazie all'arrivo di Angela Barbieri, la sorella di Marcello. Il Paradiso delle signore 4 torna il 14 ottobre La quarta ...

Il Paradiso delle Signore 4 - spoiler : Roberta e Federico in crisi a causa di Marcello : Tra poche settimane la famosa telenovela che ci riporta nei magici anni 60 riaprirà i battenti. Si tratta della serie televisiva Il Paradiso delle Signore che, a partire dal 14 ottobre 2019, sarà caratterizzata da numerose novità, grazie all’ingresso di nuovi personaggi. Due protagonisti della scorsa stagione entreranno in piena crisi a causa del new entry Marcello Barbieri. Quest’ultimo farà breccia nel cuore di Roberta Pellegrino, proprio ...

Il Paradiso delle Signore 4 - trame : Tina - Sandro - Antonio - Elena e Spinelli non ci saranno : Presto i telespettatori torneranno a seguire le vicende della popolare fiction Il Paradiso delle Signore. Dopo un lungo tira e molla, i dirigenti dell’ammiraglia Rai hanno deciso di rendere felici tutti coloro che speravano di vedere un prosieguo. Le storie ambientate nel grande magazzino milanese torneranno a far emozionare il mese prossimo con il formato daily pomeridiano. Nei nuovi appuntamenti i fan dovranno abituarsi all’assenza di Tina ...

Il Paradiso delle signore 4 : ANTONIO AMATO (Giulio Corso) non ci sarà!!! : Prosegue il conto alla rovescia per la nuova stagione de Il paradiso delle signore: Rai 1 ha interrotto le repliche della fiction daily, ma ormai manca solo un mese alla ripresa della serie e alla messa in onda degli attesissimi nuovi episodi! Nel secondo ciclo pomeridiano che partirà lunedì 14 ottobre, molti personaggi della passata edizione continueranno a farci compagnia; ci saranno però alcune novità e per ora il clan familiare che sembra ...

Il Paradiso delle Signore 4 spoiler : il ritorno di Clelia Calligaris ed Elsa Tadini : I dirigenti dell’ammiraglia Rai grazie agli ottimi ascolti ottenuti, il prossimo mese renderanno felici coloro che hanno seguito appassionatamene la soap Il Paradiso delle Signore. Le avventure del grande magazzino milanese torneranno a coinvolgere il pubblico nella nuova stagione autunnale, per far rivivere i mitici anni sessanta italiani. In attesa della messa in onda della prima puntata, i fan della serie TV si chiedono se del cast ...

Il Paradiso delle signore 4 : tra i nuovi personaggi Angela e Marcello Barbieri : Manca ormai solo un mese alla messa in onda della prima puntata della nuova stagione della soap di Rai Uno Il paradiso delle signore, in versione Daily, che andrà in onda a partire da lunedì 14 ottobre alle ore 15:40. Nella quarta stagione della serie sono attese molte novità e colpi di scena, a partire dall'arrivo dei nuovi personaggi che sconvolgeranno gli equilibri faticosamente acquisiti dai protagonisti della fiction. Tra questi la giovane ...

Il Paradiso delle Signore 4 spoiler : Riccardo dimentica Nicoletta tra le braccia di Angela : Stanno per tornare su Rai 1 le vicende della fortunata fiction daily della Milano degli anni ’60. Le nuove puntate della soap opera Il Paradiso delle Signore 4 andranno in onda a partire da lunedì 14 ottobre 2019. Tra le new entry ci sarà l’attrice Alessia Debandi che rivestirà i panni di Angela Barbieri, una giovane ragazza che darà una svolta nella vita di Riccardo Guarnieri. Le anticipazioni infatti rivelano che tra Nicoletta Cattaneo e il ...

Il Paradiso delle Signore 4 - spoiler : Vittorio e Marta non possono avere figli : Finalmente tra meno di un mese i telespettatori rivedranno su Rai 1 le travolgenti vicende della soap opera Il Paradiso delle Signore che, momentaneamente, ha lasciato il posto al programma condotto dalla Balivo. I primi spoiler sulla quarta stagione di nuovo in formato pomeridiano si preannunciano entusiasmanti grazie all’arrivo di nuovi personaggi che sicuramente porteranno una ventata di 'aria fresca' nella serie tv. Dalle indiscrezioni ...