ATP Metz – Esordio ok per Sonego | l’azzurro manda al tappeto Otte in due set

Fonte : sportfair

(Di martedì 17 settembre 2019) Buona la prima per: l’azzurro accede agli ottavi di finale del torneo ATP diavanza al “Moselle Open”, torneo Atp 250 in scena sui campi in cemento indoor dell’Arena di, in Francia. L’azzurro ha trionfato oggi pomeriggio all’, battendo al primo turno il tedesco, proveniente dale qualificazioni. Il match è terminato col punteggio di 6-2, 7-6(2) dopo un’ora e 34 minuti di gioco. Agli ottavi di finaledovrà fare i conti con Pouille.L'articolo ATPok per: l’azzurroalin due set SPORTFAIR.

sportface2016 : #AtpMetz, #Sonego batte #Otte e supera il turno - marcnroll33 : Richie???????????????????? - Matt_Orlandi : LIVE #Sonego - #Otte, diretta e risultato in tempo reale #AtpMetz 2019: inizio ore 18.10 @_SuperNews_ -