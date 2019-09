Atletico-Juventus | Sarri | “Squadra non pronta per rotazione Pjanic…”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) “Ci aspetta una partita difficile contro una squadra forte in uno stadio complicato, poi è la prima e può sempre indirizzare il girone”. Esordisce così ai microfoni di Sky il tecnico dellaMaurizio, alla vigilia dell’esordio in Champions League in casa dell’Madrid. “Pjanic è a disposizione, vedremo se giocherà dall’inizio o no. Non ha problemi muscolari, quindi è disponibile. La mia sensazione è che la squadra non sia ancoraper unacompleta, questo è un periodo in cui bisognerà fare molta attenzione. Devo vedere le condizioni di tutti prima di decidere. L’è un avversario molto forte, ho visto tante loro partite, li abbiamo affrontati in pre-campionato. E’ una squadra cresciuta nel palleggio e nella qualità tecnica dei centrocampisti. Una squadra che ha mantenuto il carattere del ...

