Serie A | le ultime dai campi | l’infortunio di Muriel | la situazione di Lazio | Cagliari e

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) Si avvicinano le partite di Champions League ma il pensiero è anche rivolto alla prossima giornata delonato diA, ecco ledai. Al lavoro ilin vista della sfida con il Genoa. Lavoro personalizzato per Nainggolan. Si torna in campo domani pomeriggio. Lavuole dimenticare la sconfitta contro la Spal, buona notizia del recupero di Luiz Felipe, out a Ferrara per un problema alla caviglia sinistra, chi ha giocato al Mazza ha svolto un lavoro piu’ blando, out Marusic, squalificato per tre giornate a causa dell’espulsione contro il Siviglia. Carlo Ancelotti, ha convocato 22 giocatori per la Champions contro il Liverpool. Questo l’elenco completo: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Ghoulam, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, ...

CagliariCalcio : Giornata da sogno per #Ceppitelli ?? ?? Prima doppietta in carriera ?? Unico difensore dei top-5 campionati europei i… - OptaPaolo : 6 - Dries #Mertens ha segnato in tutte le sue ultime 6 gare casalinghe in campionato, l'ultimo giocatore a ruscirci… - CalcioWeb : #SerieA, le ultime dai campi: l'infortunio di #Muriel, la situazione di Lazio, Cagliari e Napoli -