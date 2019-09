Previsioni Meteo | fronte freddo con crollo termico e temporali Le aree più coinvolte tra

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) Il bel tempo soleggiato e anche il caldo derivanti dall’alta pressione subtropicale che da qualche giorno staziona sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, avranno una battuta d’arresto verso metà settimana, come già annunciato. Conferme, infatti, anche dagli ultimi aggiornamenti, circa una rottura anticiclonica a opera di correnti via via più fredde settentrionali che irromperanno sia dalla porta del Rodano che dall’alto Adriatico, porta della Bora, tra mercoledì e venerdì prossimi. Esse porteranno nubi, piogge,diffusi, un sensibile caloe anche un aumento significativo della ventilazione settentrionale. Naturalmente questi fenomeni non ovunque a tappeto, anzi, piuttosto variegati a seconda dei settori più o meno esposti. In linea di massima, la circolazione si dovrebbe porre, inizialmente, mercoledì 18, dai quadranti occidentali o ...

