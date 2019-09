Non abbiamo deciso di nascere | dovremmo almeno decidere come morire

Migranti : Di Giacomo (Oim) smentisce testimone torture - 'Ma a Zawyia Non abbiamo container' (3) : (AdnKronos) - Ma Flavio Di Giacomo, portavoce dell'Oim, sottolinea con forza che "questi centri vanno assolutamente chiusi, tutti. Noi entriamo in questi centri solo saltuariamente e poche ore al giorno. Non sempre. E abbiamo bisogno di una autorizzazione, non sempre ci occupiamo di assistenza medic

Migranti : Di Giacomo (Oim) smentisce testimone torture - 'Ma a Zawyia Non abbiamo container' (2) : (AdnKronos) – Un altro testimone racconta agli uomini della Squadra mobile di Agrigento, diretti da Giovanni Minardi, e ai pm della Procura di Agrigento, diretta da Luigi Patronaggio, di essere stato "venduto" da un uomo dell'Oim. "Io, sono riuscito ad uscire poiché Mohamed – racconta – il libico dell'Oim, mi ha venduto, forse per 500 dinari, ad un altro libico, tale Shibakshi.

Migranti : Di Giacomo (Oim) smentisce testimone torture - ‘Ma a Zawyia Non abbiamo container’ : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – “Nel campo di Zawyia, in Libia, non abbiamo dei container dell’Oim. L’unico container in Libia lo abbiamo in un centro a Tripoli per i casi di Tbc, ed è molto vicino al container dell’Unhcr. Tutta questa storia stona un po’…”. A dirlo, in una intervista all’Adnkronos, è Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Oim, ...

VIDEO Danilo Petrucci - MotoGP : “Siamo più in difficoltà del solito - Non abbiamo il passo dei primi” : Il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 è cominciato in salita per la Ducati e per Danilo Petrucci, relegato in nona posizione al termine della prima giornata di prove libere. Il ternano è stato il migliore dei piloti Ducati nella classifica combinata ma il distacco accumulato rispetto alle posizioni di vertice è davvero molto ampio. Di seguito il VIDEO dell’intervista rilasciata da Danilo Petrucci ai ...

Barbara d'Urso : "Io e Mara Venier Non abbiamo mai litigato. Vorrei intervistare il premier Conte" : Anche per questa stagione televisiva 2019/20, Barbara d'Urso è pronta a farsi in quattro: lunedì 8 ha debuttato con Pomeriggio Cinque, mentre domenica 13 esordirà con Domenica Live e in prime time con Live - Non è la d'Urso. In primavera invece condurrà ancora una volta il Grande Fratello.Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice ha commentato così l'impegno della domenica sera:prosegui la letturaBarbara d'Urso: "Io e Mara Venier ...

“Ho fatto e faccio ancora uso di droghe”. Ornella VaNoni confessa : “Io e ‘lui’ ne abbiamo abusato”. Ecco di chi parla : Manca poco al compleanno della grande Ornella Vanoni. La grande cantante italiana infatti, il 22 settembre compirà 85 anni e per l’occasione si è raccontata in un’intervista a Vanity Fair in cui ha parlato dei suoi amori, dei suoi vizi, di soldi e della depressione. La cantante, una delle voci più importanti, amate e riconoscibili della musica italiana, ha spiegato di aver messo da parte la Vanoni per riprendere in mano Ornella e soprattutto la ...

Chiara Ferragni e l'ex fidanzato Riccardo Pozzoli : «Vi spiego perché Non abbiamo più rapporti» : Chiara Ferragni non parla più dell'ex fidanzato Riccardo Pozzoli da molto tempo. La sua vita ha preso una strada ben definita al fianco di Fedez e con il piccolo Leone a comporre una...

Chiara Ferragni sull’ex Riccardo Pozzoli : “Non abbiamo più un rapporto” : La potente influencer anticipa che nel suo documentario Chiara Ferragni - Unposted parlerà anche di Riccardo Pozzoli, ex fidanzato che con lei fondò The Blonde Salad. Per i maligni, colui cui deve il suo successo come fashion blogger. Lei, però, ci tiene a precisare: "Nessuno mi ha creata". E a Venezia ha evitato le domande su Pozzoli, con cui avrebbe chiuso definitivamente i rapporti per questioni professionali.Continua a leggere

Elisa Pomarelli - il dolore della sorella : «Il lupo ti ha presa - ma Non lo abbiamo riconosciuto» : La notizia della cattura di Massimo Sebastiani, prima. Quella del ritrovamento di Elisa, poi. La famiglia Pomarelli, con le sorelle di Elisa, Francesca e Debora, mamma Maria Cristina e papà...