L’arte dei muretti a secco | patrimonio Unesco | parte un progetto per il recupero

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019)dei muri aimmateriale dell’umanità, elemento fondamentale del paesaggio trentino, essenziale per la salvaguardia del territorio e della sua biodiversità, tradizione da conservare e tramandare alle nuove generazioni. E’ stata sottoscritta, oggi, alla Fondazione Edmund Mach la convenzione che valorizza ipresenti in Trentino, a cominciare da quelli della Fondazione Mach, promuovendone la manutenzione attraverso corsi di formazione. A sottoscrivere il documento sono stati il presidente FEM, Andrea Segrè, il Presidente di Trentino School of Management – TSM, Sabina Zullo, il Presidente didel Trentino, Mario Agostini. Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Iva Berasi, direttore della Accademia della Montagna, i docenti della Scuola della Pietra, Massimo Stoffella e Massimiliano Chemolli della Scuola. I terreni della FEM ...

RaiRadio2 : ??@InArteMorgan racconta la vita, l'arte e la poetica dei grandi cantautori italiani: questa sera si parte con il gr… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Michelangelo Merisi da Caravaggio, Madonna dei palafrenieri, 1605, Galleria Borghese, R… - villa_caribe : L'arte dei nostri Pasticcieri non ha bisogno di interpreti. Basta saper ascoltare le emozioni ammirandola e gustand… -