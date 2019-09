Il canale della setta religiosa è uno spasso assoluto | se avete l’inclinazione

Champions League in tv : orari partite della settimana - canali - streaming - programma Sky e canale5 : Dopo una lunga attesa prende il via l’edizione 2019-2020 della Champions League di calcio. Il 17 e il 18 settembre si terrà la prima giornata della fase a gironi della massima competizione continentale per club. Inter, Napoli, Juventus e Atalanta saranno ai nastri di partenza con ambizioni diverse: i campioni d’Italia, poco brillanti in questo momento in campionato, dovranno affrontare l’Atletico Madrid e non sarà un match ...

Gli esperti lanciano l’allarme : cocktail di inquinanti nei delfini del canale della Manica minaccia la rara specie “Bottlenose” : I delfini ‘Bottlenose’ nel Canale della Manica ospitano sulla loro pelle e nel loro grasso un “cocktail tossico” di sostanze inquinanti, alcune delle quali vietate da decenni, che potrebbero danneggiare la salute e la riproduzione di questi rari mammiferi marini. A lanciare l’allarme sono i ricercatori dell’Università di Liegi in un articolo pubblicato su Scientific Reports. La Manica ospita una delle ultime ...

Medvedev-Nadal oggi in tv - US Open 2019 : orario della finale - canale - programma e streaming : Agli US Open di tennis è giunto il momento di incoronare il vincitore del torneo di singolare maschile tra Daniil Medvedev e Rafael Nadal: oggi, domenica 8 settembre, il russo, testa di serie numero 5, nell’ultimo atto del torneo affronterà l’iberico, numero 2 del seeding. La sfida avrà inizio alle ore 22.00 italiane. La finale tra il russo Daniil Medvedev e l’iberico Rafael Nadal sarà visibile in tv su Eurosport 1 ed in ...

I diari della Forchetta - le sorelle Passera su Food Network canale 33 : Su Food Network canale 33 del digitale terrestre arrivano le sorelle Passera, Marisa e Gigi con I diari della Forchetta Speaker radiofonica e sbarazzina conduttrice tv l’una, autrice radio e mamma l’altra: Le sorelle Passera portano in tv la loro passione per la cucina da giovedì 5 settembre alle 22 su Food Network canale 33 del digitale terrestre. Arriva un viaggio dal nord al sud Italia alla scoperta della cucina e della storia di ...

Harry Quebert : buon debutto della fiction di canale 5 - stasera 3 settembre i nuovi episodi : Ieri sera, lunedì 2 settembre, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova serie thriller targata Mediaset "La verità sul caso Harry Quebert", con protagonista la star Patrick Dempsey, nei panni del romanziere Harry Quebert, accusato dell'omicidio della giovane Nola. La partenza della fiction è stata ottima e Canale5 è riuscita a vincere la gara degli ascolti con l'eterna rivale Rai 1. Dopo il successo dei primi episodi, questa ...

Vuelta a España 2019 in tv oggi (3 settembre) : decima tappa Jurançon-Pau. Orario d’inizio e su che canale vederla. La startlist della cronometro : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE della decima tappa della Vuelta A España 2019 DALLE ORE 13.30 (3 settembre) Martedì 3 settembre, decima tappa della Vuelta a España 2019, l’unica cronometro individuale della settantaquattresima edizione della corsa a tappe iberica. Saranno 36,2 i chilometri da Jurançon a Pau, e la strada favorirà gli specialisti. Ci vorrà perfezione fisica e mentale nell’affrontare al meglio questa prova contro il ...

Sky-Dazn - c'è l'accordo. Dal 20 settembre sul canale 209 della pay tv satellitare : Una novità che probabilmente tanti tifosi e amanti dello sport speravano da tempo, un canale DAZN sul bouquet Sky. Il desiderio è ora realtà grazie ad un accordo commerciale, lo stesso accordo di cui si è parlato poco meno di un mese fa da La Repubblica che aveva lanciato l'indiscrezione secondo cui c'erano dei contatti in corso tra le due piattaforme. Sky, in arrivo un canale targato Dazn per la ...

Fratelli Caputo - Frassica e Bocci su canale 5 : "Raccontiamo l'umanità calda della provincia" : Una nuova strana coppia sta per debuttare su Canale 5. Ci vorrà ancora un po' di tempo, perché Fratelli Caputo, la miniserie in quattro prime serate dirette da Alessio Inturri, andrà in onda con ogni probabilità nel 2020, ma il risultato sarà una commedia familiare con una coppia di attori molto apprezzata dagli appassionati della fiction italiana.La fiction, prodotta dalla Ciao Ragazzi, vede infatti come protagonisti Nino Frassica, ...

Spirito Libero : stasera l'ultima puntata della miniserie austriaca su canale5 : stasera, in prima visione assoluta, il finale del drama austriaco ricco di intrighi e giochi di potere.

Champions League : il Tribunale respinge il ricorso della Rai e conferma le partite in chiaro su canale 5 : Champions League La querelle sulla Champions League è definitivamente archiviata. Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso della Rai, confermando che le partite in chiaro dell’ex Coppa dei Campioni nelle prossime due stagioni – 2019/20 e 2020/21 – saranno trasmesse da Mediaset. La tv di Stato si era mossa contro Sky, che detiene i diritti della competizione, dopo il mancato rinnovo del contratto; la Rai aveva infatti ...

LE AMICHE DELLA SPOSA - canale 5/ Streaming video del film con Melissa McCarthy : 'Le AMICHE DELLA SPOSA' in onda su CANALE 5 giovedì 8 agosto 2019. Nel cast Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Chris O'Dowd.

Programmi TV di stasera - giovedì 8 agosto 2019. Su canale5 Le amiche della sposa : Le amiche della sposa Rai1, ore 21.30: Don Matteo 11 – Replica Genitori e figli: Mentre indagano sull’aggressione ai danni di una psicoterapeuta, Chiara, la sorella della capitana torna a Spoleto dopo l’ennesima delusione d’amore. Per distrarla Cecchini si offre di portarla fuori, ma subito ne perde le tracce e chiede aiuto al PM per ritrovate la ragazza. Intanto Sofia è determinata a scoprire chi sia il suo veto padre. Sotto tiro: ...

Frank Zapata trasvola il canale della Manica in volo : impresa riuscita : Franky Zapata ce l’ha fatta. Dopo un primo tentativo fallito il 25 luglio scorso, questa mattina il quarantenne è riuscito nell’impresa di trasvolare il canale della Manica sulla sua ‘Flyboard’, la minuscola tavola a turboreazione da lui concepita. Lo riferisce la Bbc. Zapata è decollato questa mattina da Sangatte, vicino a Calais, ed è atterrato nella baia di St Margaret a Dover. Il francese Zapata, ex campione del ...