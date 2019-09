Deltarune | per festeggiare i quattro anni di Undertale | Toby Fox pubblica un

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 16 settembre 2019) Sono passatidal lancio died il suo creatore,Fox, ha colto la palla al balzo per aggiornare i suoi fan riguardo i progressi fatti con.Fox ha iniziato i suoi post ricordando come lazione disembra essere stata fatta "solo ieri" e condividendo una GIF di un cucciolo che guida quella che sembra essere una macchinina per bambini. Lo sviluppatore ha in seguito parlato dei progressi: "Sia il design del gioco che la storia stanno procedendo molto bene" ha dichiarato. "Ripongo moltissima fiducia in quello che sto facendo e penso che anche ai giocatori piacerà questo nuovo gioco"."Ci sono ulteriori aspetti che devo affrontare, oltre ad una serie di ostacoli" aggiunge in un secondo tweet, "Perciò fidatevi di me, sto cercando di prendere tutto il tempo per creare un gioco eccellente". Ad informazioni concluse, Fox hato una serie ...

yourkittyness : comunque per il tweet di deltarune ho urlato a mio fratello la buona nuova lui è uscito dal bagno urlando e corren… -