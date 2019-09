Carabiniere ucciso | Hjort rinuncia al riesame e resta in carcere

Carabiniere ucciso a Roma - Gabriel Natale Hjorth presente al Riesame : “Sono innocente”. Ma poi rinuncia all’udienza : Gabriel Natale Hjorth resta in carcere. I suoi legali hanno rinunciato all’istanza presentata dai suoi avvocati. Il 19enne italoamericano accusato di concorso in omicidio per la morte del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, si è presentato insieme ai suoi avvocati, davanti al tribunale del Riesame di Roma. “Ha voluto ribadire la sua innocenza di persona, in italiano, guardando negli occhi il giudice”, hanno confermato i legali ...

Carabiniere ucciso - Ris : “Impronte di Natale su uno dei pannelli dove fu nascosta l’arma”. Pistole - droga e soldi : le foto sul cellulare : I carabinieri del Ris hanno individuato impronte di Christian Gabriel Natale Hjort, accusato di concorso con Finnegan Lee Elder dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, su uno dei pannelli del controsoffitto della camera dell’albergo dove i due alloggiavano in cui fu occultato il coltello utilizzato da Elder per colpire e uccidere il Carabiniere il 26 luglio scorso Secondo gli inquirenti si tratta di un dato importante in quanto ...

Carabiniere ucciso - relazione Ris : “Impronte di Natale su uno dei pannelli dove fu nascosta l’arma”. Pistole e droga : le foto sul cellulare : I carabinieri del Ris hanno individuato impronte di Christian Gabriel Natale Hjort, accusato di concorso con Finnegan Lee Elder dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello, su uno dei pannelli del controsoffitto della camera dell’albergo dove i due alloggiavano in cui fu occultato il coltello utilizzato da Elder per colpire il Carabiniere. La relazione è stata depositata dalla Procura in vista dell’udienza del Riesame. Secondo gli ...

Il collega del Carabiniere ucciso da i due americani : “In bermuda e senza pistola - in certe missioni è la prassi” : Varriale: "Se io e Cerciello avessimo avuto la percezione che tutto fosse partito dalla droga le modalità sarebbero state diverse”

Carabiniere ucciso a Roma - il collega indagato per "violata consegna" : non aveva la pistola d'ordinanza : È stato formalmente iscritto nel registro degli indagati della Procura militare, Andrea Varriale, il Carabiniere in pattuglia con il vicebrigadiere Mario Rega Cerciello la notte del...

Andrea Varriale - il collega del Carabiniere ucciso a Roma a fine luglio - è indagato dalla procura militare per “violata consegna” : Andrea Varriale, il collega del carabiniere Mario Cerciello Rega ucciso a Roma il 26 luglio scorso, è indagato dalla procura militare per “violata consegna”, per non aver avuto con sé l’arma di servizio durante il turno di pattuglia di quella

Torna a scuola l'insegnante accusata di aver scritto un post irriguardoso sul Carabiniere ucciso : Ha ripreso regolarmente servizio questa mattina al Liceo Scientifico "Pascal" di Romentino, in provincia di Novara, Eliana Frontini, la professoressa finita nella bufera nello scorso luglio per un post apparso sul suo profilo Facebook irriguardoso della memoria del brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma. l'insegnante aveva spiegato che a scrivere quel post ('Uno in meno e chiaramente con sguardo poco intelligente. Non ne ...

Carabiniere ucciso - collega indagato per ‘violata consegna’ : Roma, 9 set. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos Andrea Varriale, il collega del vicebrigadiere ucciso a coltellate il 26 luglio scorso nel quartiere Prati a Roma, è indagato dalla Procura militare. Secondo quanto emerso dalle indagini entrambi i carabinieri la sera del 26 luglio si erano presentati disarmati all’appuntamento con i due diciannovenni americani Christian Gabriel Natale Hjort e Finningan Lee Elder, ...

Carabiniere ucciso - i legali di Elder ritirano la richiesta di scarcerazione : Giorgia Baroncini "Il quadro generale manca di elementi. La dinamica dei fatti è fondata su una persona che ha mentito", hanno spiegato i difensori riferendosi al collega di Cerciello Rega Mentre emergono nuovi particolari sull'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega, i legali di uno dei due giovani americani arrestati fanno la loro mossa. Gli avvocati di Finnegan Lee Elder hanno ritirato la richiesta di scarcerazione. Ad ...

Carabiniere ucciso a Roma - legali Elder ritirano l'istanza di scarcerazione : "Non conosciamo ancora il quadro generale" sostiene l'avvocato di uno dei due ragazi americani accusati per l'uccisione di Mario Cerciello. La procura: "Quadro accusatorio granitico"