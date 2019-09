Scissione del Pd più vicina | pronti i nuovi gruppi di Renzi

Strinic-Milan - ufficiale la reScissione del contratto : Ivan Strinic non è più un giocatore del Milan. Il club comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con il difensore. Strinic era arrivato a parametro zero nel luglio scorso e non ha mai giocato in rossonero. Su di lui si registra l’interesse di Spal e Parma. Il Milan augura al difensore “le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”. Il calciatore ha espresso tutto il suo rammarico per come si è ...

Milan-Strinic - reScissione consensuale del contratto : per il croato zero presenze in rossonero : Continuano le operazioni di sfoltimento della rosa in casa Milan. Dopo l’addio di Cutrone, passato al Wolverhampton per 23 milioni di euro, e la probabile cessione di Diego Laxalt, finito nel mirino dell’Atalanta, la dirigenza rossonera ha rescisso consensualmente il contratto con Ivan Strinic. Il difensore croato non è mai sceso in campo con la maglia rossonera, complice anche dei problemi cardiaci – nella passata stagione – che ...

Nicola Zingaretti contro Matteo Renzi - Scissione del Pd in vista? Indiscrezione-terremoto : "Francamente no". Il segretario del Pd Nicola Zingaretti liquida così l'ipotesi di Matteo Renzi di allearsi ai Cinque Stelli per formare un fronte anti-Salvini. "Tutto il Partito Democratico in questi lunghi mesi ha escluso qualsiasi ipotesi di accordo con il M5S - scrive Zingaretti nel suo blog sul

Matteo Renzi liquida Nicola Zingaretti : Pd verso la Scissione prima del voto : Il Pd verso la scissione? Due indizi farebbero una prova. Ieri sera, Zingaretti ha detto: "Renzi, aiutaci a vincere le elezioni". "Alla Leopolda tiriamo le somme", ribatte Renzi. Altro indizio: Renzi si avvia verso la scissione, probabilmente a settembre. "Siamo pronti alla sfida, non ci sono che

'Nasceranno nuove forze di centro'Renzi anticipa la Scissione del Pd : Per Matteo Renzi "nascerà una forza di centro, su questo non ci sono dubbi". Anzi, "forse più di una". Il Pd corre verso la scissione? E sul governo l'ex premier prevede un "Conte bis" Segui su affaritaliani.it

Forza Italia - Toti si porta via anche Paolo Romani. L’ex fedelissimo di Berlusconi : “Ma non è ancora una Scissione” : Massimo Vittorio Berruti, Gaetano Quagliariello e Luigi Vitali. Ma anche Paolo Romani. L’ex fedelissimo di Silvio Berlusconi, per una vita al fianco dell’ex Cavaliere dai tempi di Lombardia Tv fino al ruolo di ministro dello Sviluppo Economico, passa con gli “scissionisti” di Giovanni Toti. Con un ruolo da protagonista, visto che sarà fra i fondatori di “Cambiamo”, andando personalmente all’appuntamento ...

Matteo Salvini - l'ombra della Scissione nella Lega : "Questa è la vostra Stalingrado" : La rivolta della Lega al Nord si respira in ogni festa locale, dalla Lombardia al Veneto. E rischia di diventare scissione. Lo slogan ormai è noto anche a Matteo Salvini, che quando dal palco nomina Luigi Di Maio e i M5s vede levarsi dalla platea sonori fischi: "Se non ci danno l'autonomia tanto val