Pontida | Salvini fa salire sul palco la piccola Greta di Bibbiano | “Mai più bambini come

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2019) “Mai più bimbi rubati alle mamma e ai papà, mai più bimbimerce“. Così il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, Matteo, daldi, dopo aver fattodiversi. “Mi pare che tra ici sia ancheè questa splendida ragazza coi capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma“, ha precisatoche da mese chiede chiarezza sui fatti accaduti a. Non sono mancate, ovviamente, le accuse contro il leader della Lega per aver strumentalizzato, a sua volta, i piccoli saliti sul. L'articolofasulladi: “Mai piùmerce” Meteo Web.

maumartina : La vergogna di chi a Pontida applaude Salvini e insulta il Presidente #Mattarella Per fortuna l’Italia è altra cosa - matteosalvinimi : #Molinari: Con la forza di volontà le battaglie a favore del popolo si possono fare. Matteo Salvini ha dimostrato c… - matteosalvinimi : #Ugone, presidente associazione truffati dalle banche: Sono qui per ringraziare la Lega che si è battuta per difend… -