Le nozze da fiaba di Rafa Nadal e Maria «Xisca» Perelló

Fonte : vanityfair

(Di domenica 15 settembre 2019)elsi sposaelsi sposaelsi sposaelsi sposaelsi sposaelsi sposaelsi sposaelsi sposaelsi sposaelsi sposaC’è una data e una location per ledi, 33 anni, con Mery «, 31. Come racconta El Pais, il tennista spagnolo che ha appena vinto il suo quarto Us Open e conquistato il suo diciannovesimo slam, porterà all’altare la fidanzata storica il prossimo 19 ottobre, nella sua Maiorca, a Sa Fortalesa, una tenuta da favola con tanto di castello del 17esimo secolo situata nel comune di Pollenca. Il complesso, perfetto per i matrimoni Vip (di recente ha ospitato ledel calciatore Gareth Bale con la compagna Emma Rhys Jones e del cestista Rudy Fernandez con la modella Helen Lindes) è blindato da qualsiasi sguardo indiscreto: non si può accedere via ...