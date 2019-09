Bibbiano | gli tolsero il figlio ma non ci furono abusi

Bibbiano - gip archivia il caso di una coppia - accusata di abusi sessuali nei confronti del figlio : Il gip Luca Ramponi, nell'ambito dell'inchiesta 'Angeli e demoni' sui presunti affidi illeciti di Bibbiano, ha archiviato il caso di una coppia di genitori, accusata di corruzione di minorenni: secondo l'accusa il padre avrebbe compiuto abusi sessuali, che sarebbero stati coperti dalla madre. Il bambino, di 9 anni, dal 2016 era stato affidato ad un'altra famiglia.Continua a leggere

Bibbiano - altre testimonianze : 'Mia figlia portata via di peso' : "Hanno bussato con veemenza alla nostra porta di casa", così inizia il terribile racconto di una famiglia alla quale i servizi sociali di Bibbiano, hanno portato via la figlioletta. Una testimonianza davvero forte quella di un padre ed una madre a cui la rete dei servizi sociali della Val D'Enza in provincia di Reggio Emilia, ha strappato via la figlia con le pratiche ed i metodi purtroppo oramai noti. La coppia di coniugi è stata ospite della ...

Calandrini (FdI) : no a un’altra Bibbiano. Consiglio comunale Latina boccia mozione FdI : “Oggi a Latina nel corso della seduta del Consiglio comunale il Pd e Latina Bene Comune (LBC), dall’alto della loro sedicente superiorità morale, hanno bocciato la mozione di Fratelli d’Italia per chiedere maggiori controlli sugli affidi dei minori. Una bocciatura che il capogruppo di LBC ha motivato in quanto ‘i princìpi sono sbagliati’. Fermo restando l’importante lavoro che già svolgono i servizi sociali ...

Bibbiano - a che punto è l’inchiesta sugli affidi illeciti dei bambini? : Era giugno, l’inizio dell’estate che termina in questi giorni. La notizia è sembrata subito terribile, anche se davvero che cosa fosse successo a Bibbiano, Reggio Emilia, non è stato chiaro da subito. Cosa fossero quegli affidi illeciti si è capito piano piano nei mesi di un’inchiesta che è ancora aperta. Si è capito attraverso gli atti e le intercettazioni: i bambini venivano tolti alle famiglie d’origine e affidati ad altre senza che ce ne ...

Leghista con maglia su Bibbiano : Casellati sospende Aula : Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha sospeso l'Aula dove era in corso il dibattito sulla fiducia al governo perchè la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, durante il suo intervento, ha indossato una maglietta con su scritto: "Parliamo di Bibbiano". Casellati ha sollecitato la senatrice, che ha tirato fuori la maglietta nel mezzo del suo intervento, a toglierla, ma Borgonzoni ha continuato a parlare, ecco perchè il ...

Il pm ha richiesto gli arresti domiciliari per il sindaco di Bibbiano e altri 4 indagati : Sono stati richiesti gli arresti domiciliari per il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti e altre quattro persone coinvolte nell’inchiesta sul presunto traffico di minori in provincia di Reggio Emilia. La Gazzetta di Reggio scrive che il pm Valentina Salvi ha

Cala il sipario su Bibbiano. E gli amici di Foti salgono in cattedra : Costanza Tosi A soli tre mesi dallo scoppio dell'inchieste Angeli e Demoni si terrà a Firenze un convegno sugli abusi sui minori. A intervenire il legale di Claudio Foti. Nella scaletta, nessun accenno al "caso Bibbiano" Un mese, due mesi, adesso quasi tre. Il tempo passa e i media iniziano a deporre le armi. Cala il silenzio e si chiude il sipario. Dietro le quinte, le maschere dei "demoni" riprendono a muoversi. Sembra la storia di ...

Governo - Borgonzoni (Lega) a Conte : “Sa cosa è successo a Bibbiano?”. E mostra maglietta - Casellati la richiama e sospende la seduta : “Riporta al Governo chi è stato zitto davanti a questi fatti. Lei che ha detto di essere l’avvocato del popolo, sa cos’è Bibbiano?“. L’attacco arriva dalla senatrice Lucia Borgonzoni ed è diretto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Pd. L’esponente della Lega, in Aula, ha tolto la giacca e ha mostrato una maglietta bianca con la scritta “Parliamo di Bibbiano”. Maria Elisabetta Alberti ...

