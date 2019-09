Uno scudo di soldati e filo spinato per fermare i migranti

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 14 settembre 2019) Fausto Biloslavo Serenella Bettin Oltre 10milafermati in Croazia. E la Slovenia applica la tolleranza zero nei confronti di chi vuol venire in Europa (Podgorje) Il soldato sloveno in mimetica, fucile mitragliatore a tracolla, caricatori di riserva ed elmetto appeso al giubbotto tattico avanza nella boscaglia. Baffi e pizzetto biondi chiude la pattuglia con un altro militare davanti e un poliziotto in mezzo. Al loro fianco si srotola nella vegetazione ilpersul confine fra Slovenia e Croazia di Podgorje. Il punto di passaggio più ambito dal flusso di clandestini che arriva dalla Bosnia, a soli 13 chilometri dall'Italia. video 1750166 I militari, che si mimetizzano fra gli alberi in assetto da combattimento, sono quasi tutti veterani delle missioni all'estero dal Mali all'Afghanistan. La Slovenia non si vergogna, ...

