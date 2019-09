M5S | Dadone | ‘orgogliosa aver dato contributo a battesimo Scuola Rousseau’

Governo - da Patuanelli a Catalfo e Dadone : la discontinuità M5S del Conte 2. E per l’Innovazione punta sull’esperta del digitale Pisano : Un Governo “del Movimento”. Una squadra che avrebbe potuto scrivere Beppe Grillo e che, in qualche modo, avrebbe acContentato anche Gianroberto Casaleggio. Sarebbe poco dire che il Conte 2 è discontinuo rispetto al Governo gialloverde: per il M5s è una storia completamente diversa. Escono i volti che non hanno funzionato, entrano le seconde linee silenziose che quasi mai hanno varcato i salotti televisivi. Vengono promossi i ...