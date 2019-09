L' Europa premia Napoli con le borse di studio Erc | pioggia di milioni per quattro

L’Europa premia 5 giovani filmmaker : vince la passione : Si è concluso con cinque vincitori il concorso internazionale per registi in erba lanciato nel 2018 dall'Unione europea destinato ai "videoteller" under 35. Storie meravigliose e originali che durano pochi minuti ma diffondono i pensieri, i sogni e i diritti dei giovani.Continua a leggere