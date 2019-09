La Juventus di Sarri gioca come quella di Allegri Due le differenze | i titolarissimi e

Fiorentina-Juventus 0-0 : per i bianconeri di Sarri un pareggio alla Allegri. Molto bene la Viola tutta grinta di Vincenzo Montella : In panchina c’era Sarri, al suo esordio con la Juve in campionato. Ma in campo i bianconeri hanno ricordato Molto di più la squadra di Massimiliano Allegri. Saranno stati gli infortuni in serie (fuori Douglas Costa e Pjanic nel primo tempo per noie muscolari), sarà stata la grande prestazione della Fiorentina di Montella, fatto sta che per la Juve è arrivato il primo stop in campionato dopo le due vittorie in altrettante giornate. Lo zero ...

Juventus - doppio infortunio! Sarri perde due titolari : Pjanic e Costa : Fiorentina-Juventus, ko due titolari bianconeri Fiorentina-Juventus pochi minuti di gioco, e si infortuna Douglas Costa. Si pensa ad un infortunio muscolare. Al suo posto è entrato Federico Bernardeschi, preso a fischi dai tifosi viola già nel prepartita. Al 43′ Sarri perde un un’altro titolare Douglas Costa che si ferma per infortunio muscolare, sostituito da Bentancur. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA ...

LIVE Juventus-Fiorentina - Serie A calcio in DIRETTA : nessun cambio per Sarri mentre sorpresa nella scelta del modulo di Montella : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17 La Fiorentina non vince da 16 partite, il record negativo è datato 1970/71 con 17 partite senza vittorie. 14.12 Le formazioni ufficiali: FIORENTINA – Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Ribery. Allenatore Vincenzo Montella JUVENTUS – Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, ...

Juventus – Sarri scherza in conferenza : “ecco come ha reagito mia madre quando l’ha saputo” : Maurizio Sarro e la reazione della madre quando ha saputo che sarebbe diventato l’allenatore della Juventus: le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa Maurizio Sarri è pronto a tornare finalmente in panchina. Dopo la bronchite che lo ha tenuto lontano dal campo da calcio nelle prime due partite stagionali, il tecnico bianconero domani guiderà la sua Juventus nella sfida contro la Fiorentina. Nella conferenza stampa di ...

Juventus - Sarri torna debutta dopo la polmonite : "Ho avuto paura - tornare in panchina è vita" : Fiorentina - Juventus non è solo la partita che certifica il ritorno della Serie A dopo la sosta, ma anche quello in panchina di Maurizio Sarri dopo due turni di assenza a causa della polmonite. "Ho avuto paura, tornare in panchina è vita", ha spiegato l'ex tecnico di Napoli e Chelsea in conferenza

Juventus - Sarri in conferenza : “Coccolato per 20 giorni”. Indicazioni su Emre Can - gli esuberi e la mentalità : “Non è semplice rimanere fuori e ringrazio lo staff medico che mi ha coccolato per 20 giorni. Mi hanno fatto capire che era meglio fare un passo indietro per non farlo più lungo dopo. E’ stato pesante ma l’ho dovuto accettare, nella consapevolezza anche che lo staff stava andando avanti alla grande in allenamento e in partita”. Maurizio Sarri torna in pista. La sua conferenza stampa alla vigilia Juventus-Fiorentina ...

