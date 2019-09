Hot Lava trasformerà il nostro salotto in un vulcano a partire dalla prossima settimana

Fonte : eurogamer

(Di sabato 14 settembre 2019) Klei Entertainment è pronto per lanciare sul mercato Hot, suo platform parkour in arrivo su Steam niente meno che giovedì prossimo, ovvero il 19 settembre.Hot, come dice il nome, è ispirato ad un classico gioco per bambini che vieta di toccare il pavimento di casa, portando dunque a roccambolesche arrampicate sui mobili, letti e divani sparsi per la casa. Ebbene, re-immaginando questo questo gioco dell'infanzia in salsa videoludica, è nato il platform di Klei Entratainment, nel quale toccare il pavimento fatto dici porterà sicuramente al game over. Leggi altro...

