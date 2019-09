Biathlon | Campionati Tedeschi 2019 | Herrmann e Schempp vincono le mass start | bene

Fonte : oasport

(Di sabato 14 settembre 2019) Si conferma Denisela protagonista del weekend di Ruhpolding, dove si stanno disputando inazionaliestivi. Dopo il successo nella prova di ieri sugli skiroll, l’ex fondista classe 1988 nonostante i tre errori commessi ha sopravanzato tutte le connazionali e non solo, dal momento che in seconda posizione si è classificata l’ucraina Vita Semerenko, con un vantaggio superiore al minuto (1.09) a fronte di un solo bersaglio mancato nell’ultima serie. Terza posizione e prima delle azzurre Lisa Vittozzi, condizionata da due errori commessi nella terza serie (1+0+2+0), con un ritardo dadi un minuto e 26 secondi. Alla competizione non ha preso parte Dorothea Wierer, che è rientrata in Italia anzitempo per curare un malanno di stagione, ma erano presenti altre tre azzurre: Federica Sanfilippo ha terminato la sua prova in decima posizione ...

