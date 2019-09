Bellissima 19enne diventa miss e vince una liposuzione ma muore durante l’intervento

Fonte : baritalianews

(Di sabato 14 settembre 2019) Una ragazza è riuscita are un concorso di bellezza locale a Quito in Ecuador a soli 19 anni. La ragazzasi chiamava Catherine Cando, ha ricevuto come premio un tablet e un intervento di chirurgia estetica a scelta. I giudici del concorso di bellezza avevano detto che era una ragazza molto bella ma che doveva perdere qualche chilo e per questo motivo lei aveva optato per un intervento di. La ragazza voleva a quel punto a tutti i costi perdere quei chili in più come consigliato dai giudici anche se il suo medico le aveva sconsigliato di fare quel tipo d’intervento. Alla fine la ragazza ha deciso di farlo e come il fratello ha raccontato alle tv locali è mortal’operazione per un arresto cardiaco.

