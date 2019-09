Alberto del Gf15 contro Barbara D' Urso su Instagram | ' Escluso dai programmi televisivi'

“Cosa mi ha fatto Barbara D’Urso”. Alberto Mezzetti del Grande Fratello spiffera tutto : il video al veleno : Alberto Mezzetti è una furia e, su Instagram, attacca pubblicamente Barbara D’Urso, accusata di averlo “fatto fuori da ogni programma”. Il Tarzan di Viterbo, vincitore dell’edizione numero 15 del Grande Fratello, ha lanciato una pesantissima accusa alla conduttrice e lo ha fatto senza peli sulla lingua, con tanto di video social e menzione all’account di Carmelita. A scatenare la rabbia di Mezzetti è stato l’in bocca al lupo ...

Barbara D'Urso attaccata da Alberto Mezzetti - ex del Grande Fratello : 'Mi ha oscurato' : Alberto Mezzetti, ex vincitore di una delle ultime edizioni del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso, si è scagliato duramente contro la padrona di casa del reality show Mediaset. Attraverso uno sfogo fatto sui social, Alberto ha lanciato delle frecciatine al vetriolo contro la D'Urso, arrivando a dire che sarebbe colpa sua se di punto in bianco è letteralmente sparito dal piccolo schermo e se la stampa lo ignora definitivamente nonostante ...

Barbara D'Urso attaccata da AlbertoMezzetti - ex del Grande Fratello : 'Mi ha oscurato' : Alberto Mezzetti, ex vincitore di una delle ultime edizioni del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso, si è scagliato duramente contro la padrona di casa del reality show Mediaset. Attraverso uno sfogo fatto sui social, Alberto ha lanciato delle frecciatine al vetriolo contro la D'Urso, arrivando a dire che sarebbe colpa sua se di punto in bianco è letteralmente sparito dal piccolo schermo e se la stampa lo ignora definitivamente nonostante ...

Alberto Barbera ringrazia il pubblico di Venezia 76 «Il successo è frutto del lavoro appassionato - competente e generoso» : Dopo i bilanci è tempo dei ringraziamenti. Il direttore artistico Alberto Barbera ha espresso tramite i social la sua gratitudine verso il pubblico, gli addetti al lavoro e la stampa «Il successo della 76 Mostra del Cinema di Venezia è il frutto del lavoro appassionato, competente e generoso di tantissime persone. Non potendo nominarle tutte, mi affido a un affettuoso ringraziamento ...

Marco Mengoni a Il Tempo Delle Donne con Alberto Urso - Bocelli - Al Bano e molti altri : Il Tempo Delle Donne è dedicato al corpo e alla sua continua evoluzione per quel che riguarda l'edizione 2019 di prossimo avvio. Numerosi gli ospiti che si alterneranno sui palchi allestiti in Triennale a Milano; tra questi molti cantanti, musicisti e autori. Ci sarà Al Bano, protagonista di un appuntamento il 15 settembre sul percorso nel mondo della musica a 76 anni. Spazio anche ai giovani con Annalisa e i giovani Coma_Cose, la prima ...

Alberto Barbera ringrazia il pubblico di Venezia 76 «Il successo è frutto del lavoro appassionato - competente e generoso» : Dopo i bilanci è tempo dei ringraziamenti. Il direttore artistico Alberto Barbera ha espresso tramite i suoi social la sua gratitudine verso il pubblico, gli addetti al lavoro e la stampa «Il successo della 76 Mostra del Cinema di Venezia è il frutto del lavoro appassionato, competente e generoso di tantissime persone. Non potendo nominarle tutte, mi affido a un affettuoso ...

La Vita in Diretta 2019-2020 - prima puntata in diretta alle 16.00 : Lorella Cuccarini e Alberto Matano alla prova dell'infotainment : Finalmente al via la nuova stagione de La Vita in diretta, anticipata da polemiche e critiche ancor prima del kick-off previsto per oggi, lunedì 9 settembre 2019, su Rai 1 dalle 16.00 alle 18.50. alla conduzione l'inedita coppia Alberto Matano e Lorella Cuccarini, reduce dai risultati non proprio brillanti (per usare un eufemismo) di Grand Tour in prima serata sull'Ammiraglia Rai. Per Matano, invece, un ritorno ai rotocalchi dopo Unomattina ...

Amici - la sconvolgente foto di Alberto Urso : ma che cosa è successo al corpo del tenore? : Lo ha sempre detto, Alberto Urso, da che ha iniziato la sua parabola ad Amici, il talent-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 e in cui, quest'anno, il tenorino si è imposto come vincitore. Ha sempre detto di voler perdere peso, tanto da seguire una dieta molto rigida che lo ha asciugato e,

Perde il controllo della moto e si schianta sul lungomare - Alberto Profumo muore a 18 anni : Dramma a Genova nella notte. Un giovane di 19 anni, Alberto Profumo, è morto nella notte, nel reparto di rianimazione dell’ospedale. Fatale è risultato un incidente in moto sul lungomare Capena avvenuto nel tardo pomeriggio.\\Avrebbe dovuto compiere i 19 anni nell'ottobre prossimo ma la sua giovane vita si è spenta per sempre dopo una inutile corsa in ospedale a causa di un terribile incidente stradale che si è rivelato fatale. Il diciottenne ...

Giro di Germania 2019 - Alberto Bettiol rinuncia : forte dolore all’inguine - il vincitore del Fiandre torna in Italia : Oggi è incominciato il Giro di Germania, quattro tappe ondulate in terra teutonica che rappresentano per molti ciclisti l’occasione giusta per ritornare in attività dopo le vacanze estive. Vincenzo Nibali, Geraint Thomas, Julian Alaphilippe e Remco Evenepoel sono tra gli uomini più attesi in questo appuntamento al Nord e doveva essere al via anche Alberto Bettiol ma il vincitore del Giro delle Fiandre ha deciso, in accordo con la sua EF ...

Alberto Matano saluta i telespettatori del Tg1 : condurrà La Vita in Diretta : Alberto Matano non condurrà più il Tg 1. Non è un addio, è solo un arrivederci, come ha avuto modo di spiegare il giornalista ai telespettatori di Rai1, che erano davanti al televisore intorno alle 20:30 di domenica 25 agosto. Il popolare e amato conduttore del Tg1 delle 20 sulla rete ammiraglia si è congedato al termine dell'edizione serale con il suo inconfondibile stile, sempre sobrio e sorridente, Molti hanno apprezzato questa sorpresa nel ...

"Non riesco comunque ad odiare Alberto". Le parole del papà di Yoan - accoltellato dal migliore amico : Marino Leonardi, il padre di Yoan, il ragazzo accoltellato a morte in provincia di Novara dal migliore amico Alberto Pastore per una questione di ragazze, racconta al Corriere della Sera di non riuscire ad odiare l’assassino di suo figlio, anche se gli ha rovinato la vita. “Anche adesso che mio figlio non c’è più, non riesco comunque ad odiare Alberto e la sua famiglia. Questa mattina, quando in caserma ...

Addio a Carlo Delle Piane - oltre 100 film da Alberto Sordi a Pupi Avati : Ancora provato dall’emorragia cerebrale che lo ha colpito nel gennaio 2015 e che lo aveva portato fino al coma, aveva festeggiato i 70 anni di carriera lo scorso anno alla mostra del cinema di Pesaro

Alberto Urso e Valentina Vernia inseparabili - lui ha già conosciuto la famiglia della ballerina : Prosegue l’amicizia speciale tra Alberto Urso e Valentina Vernia. Il tenore e vincitore di Amici 2019 e la ballerina hip hop uscita dall’ultima edizione del talent show sembrerebbero frequentarsi con sempre maggiore frequenza. Dopo la foto pubblicata dal settimanale Chi che li aveva beccati insieme in vacanza, Valentina e Alberto hanno continuato a frequentarsi. Nel corso delle ultime settimane sono stati sorpresi insieme in più di un’occasione. ...